Наблюдатели о первом дне досрочного голосования: Там, где нет общежитий, народ очень слабо идет

Источник материала: Tut.by

За первый день досрочного голосования на выборах депутатов Палаты представителей — 12 ноября — данные наблюдателей и избирательных комиссий о явке избирателей примерно совпадают, заявил национальный координатор кампании наблюдения «Право выбора» Алесь Силков.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

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Силков сообщил, что 12 ноября за ходом досрочного голосования на 319 участках наблюдало 649 представителей кампании. Тотальное наблюдение было организовано на участках девяти избирательных округов в Минске, Бобруйске и областных центрах.

— По подсчетам наблюдателей, явка на этих участках составляет от 1,2% до 3,5%, этот максимум был в Коласовском округе № 106, где есть общежитие, — сказал Силков. — Пока цифры по подсчетам наблюдателей и комиссий примерно совпадают, но есть уже 12 участков, где цифры не соответствуют. Рекорд поставлен в Могилевском-Центральном округе № 85: по подсчету наблюдателей было 19 человек, а по подсчетам комиссии — 95. Мы уже готовим жалобу, хотим разобраться. Я уверен, что будет жалоба и в прокуратуру, потому что мы хотим получить результаты. <…> Что сообщают наши наблюдатели? Там, где, грубо говоря, нет общежитий, народ очень слабо идет.

За первый день досрочного голосования, по словам координатора кампании «Право выбора», подано 36 жалоб. Помимо несоответствия запротоколированных данных о количестве проголосовавших жалобы подавались на то, что председатели участковых комиссий не обеспечивали надлежащее хранение ящика для голосования. «Это системная проблема досрочного голосования», — отметил Силков.

По его словам, наблюдатели кампании уже столкнулись с двумя скандальными ситуациями. «Наши наблюдатели должны были все аккредитоваться 11 ноября, но на некоторых участках даже не было членов участковой комиссии, и приходилось звонить в окружную комиссию, Центризбирком, — отметил координатор. — Самые лучшие специалисты, как нам о них говорят, даже не знают, в какое время им нужно работать».

— Но самое скандальное, когда не вывешивают протоколы по итогам дня голосования. Таких случаев произошло пять. Заканчивается день выборов — сразу закрывается участок, наблюдателей оттуда выдвигают. Чтобы вы понимали, это грубейшее нарушение даже для членов участковой комиссии, — заявил Силков.

Кампания наблюдения «Право выбора» сформирована восьмью политическими и общественными структурами: Объединенной гражданской партией, Белорусской социал-демократической партией (Грамада), Белорусской партией «Зеленые», Партией БНФ, оргкомитетами по созданию партий «Белорусская христианская демократия» и «Партия свободы и прогресса», движением «За Свободу» и независимым профсоюзом РЭП.

В первый день досрочного голосования за своих кандидатов проголосовало 4,69% избирателей . Наибольшая явка составила в Витебской области, меньше всего белорусов в первый день пришло голосовать в Гродненской области. Досрочное голосование продлится до 16 ноября. Избирательные участки открыты с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00.