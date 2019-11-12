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Арестовали главу украинской «дочки» Райффайзен-банка. Вы спросите: при чем тут закон о земле?

13.11.2019 13:21 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by


Александр Федута, политконсультант, эксперт по Украине. Фото: Николай Николаев

В Киеве 11 ноября арестовали бывшего первого заместителя председателя Национального банка Украины Александра Писарука, на момент задержания работавшего главой правления «Райффайзен Банка Аваль» — «дочки» хорошо известного всему европейскому бизнесу австрийского «Райффайзен Банка».

Правоохранительные органы утверждают, что арест господина Писарука никак не связан с его деятельностью во главе «РБА». Писарук был арестован в связи с подозрением в завладении 1,2 миллиардами гривен стабилизационного кредита Национального банка Украины по предварительному сговору совместно с группой лиц. Часть этих лиц были арестованы несколько раньше, но в тот же день.

Таким образом, Писаруку инкриминируется незаконная выдача стабилизационного кредита VAB-банку, владелец которого — то есть, собственно главный «расхититель» — крупный аграрный бизнесмен Олег Бахматюк — находится за пределами Украины, и арестовать его невозможно. Собственно говоря, арестовать было нельзя и Писарука, поскольку, согласно украинскому законодательству, дважды возбуждать уголовное дело по одному и тому же поводу невозможно. А дело по VAB-банку уже было закрыто.

Однако Писарук оказался кому-то «интересен». И даже очень «интересен». Настолько, что его арест стал возможен, несмотря на явное нарушение закона.

Дело в том, что в непродолжительный период своей службы в Национальном банке Украины (фактически всего лишь полтора года, с июля 2014 по декабрь 2015-го) Писарук курировал надзорные органы главного финансового регулятора страны. А значит, он — как раз то лицо, которое, в связи с отсутствием на родине бывшей его начальницы Валерии Гонтаревой (ее предусмотрительно сбила машина по новому месту жительства, в Великобритании, так что комментарии госпожа Гонтарева давать может, а вот показания — нет) может рассказать обо всех крупных передвижениях по банковским счетам украинской элиты.

На пост главы правления «дочки» «Райффайзена» Писарук был назначен лишь в августе этого года и никуда не собирался бежать. За пределами Украины сегодня находятся многие одиозные фигуры из числа элиты времен Петра Порошенко. В частности, по слухам, уже получил вид на жительство в Израиле бывший «смотрящий» за судебной системой и экс-депутат Александр Грановский, уехал поправить свое здоровье бывший координатор фракции «Блока Петра Порошенко», с чьим именем связываются многочисленные попытки «отжимания» бизнеса в Киевской области Игорь Кононенко. Кое-кто еще в Украине, но уже с подпиской о невыезде, как выпущенный под залог Олег Гладковский, бывший заместитель секретаря Рады национальной безопасности и обороны, который подозревается в злоупотреблениях при закупках для армии. В общем, тяжелая ситуация, хоть ты снимай сиквел «Богатые тоже плачут».

И все это — на фоне борьбы с коррупцией, на которой погорели не только депутаты от правящей партии, о чем мы уже писали, но и чиновница из офиса президента Зеленского, бравшая за решение кадровых вопросов полтораста тысяч долларов. Этот арест случился уже 12 ноября.

В чем же дело? Почему затронули даже «священную корову» — неприкасаемый доселе в Украине «Райффайзен»? Может быть, всемогущий Игорь Коломойский таким образом продолжает сводить счеты с командой Валерии Гонтаревой?

Оказывается, нет. Возобновление уголовного дела по «аграрному барону» Олегу Бахматюку и его банку, фигурантом которого и является господин Писарук, связано не столько с банком, сколько с землей. Олег Бахматюк является одним из крупнейших землевладельцев Украины. Его латифундии находятся в залоге, и официальное признание Бахматюка банкротом позволит выбросить в продажу огромное количество сельскохозяйственных угодий. А благословенная украинская земля, в которую палку воткни — и та плодоносить будет, товар перспективный.

По совпадению или нет, но менее недели назад имела место попытка внести в повестку дня Верховной Рады вопрос о запрете на покупку земель сельскохозяйственного назначения иностранными гражданами или юридическими лицами, среди бенефициаров которых имеются иностранные граждане. Фактически принятие соответствующей поправки в законодательство резко ограничило бы число потенциальных покупателей крупных земельных наделов, а стало быть, снизило и цену на землю. Кто-то в Украине явно сделал ставку на понижение — и этот кто-то настолько силен, что считает возможным рискнуть деловой репутацией банковского сектора страны в глазах западных партнеров. А о возможных последствиях ареста главы «Раффайзен Банка Аваль» для инвестиционного климата говорится в специальном заявлении крупнейших деловых ассоциаций Украины.

В любом случае, очевидно, что период турбулентности в украинской экономике будет длиться еще очень долго. Неудивительно, что, согласно социологическим опросам, украинцы считают самым успешным президентом на постсоветском пространстве… Александра Лукашенко. Вот вам и революция.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

 
 
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В чем же дело? Почему затронули даже «священную корову» - неприкасаемый доселе в Украине «Райффайзен»? Может быть, всемогущий Игорь Коломойский таким образом...
 
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