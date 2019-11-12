|
«Сети не смогут требовать бонусы за гречку». Будут ли власти бороться с импортной едой?
13.11.2019 14:32 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Недавно правительство Беларуси
— Во внешней торговле товарами у нас продолжает проявляться дисбаланс: при спаде собственных продаж наращиваем импорт, — говорил премьер-министр Сергей Румас.
Например, импорт кондитерских изделий в стоимостном выражении увеличился на 15%, шоколадных изделий — на 30%, пшеничной муки — в 2 раза, пива — на 19%, воды (включая минеральную и газированную) — на 6%.
Руководству концерна «Белгоспищепром», который объединяет многих государственных производителей сахара, масла, кондитерских изделий и спиртных напитков, поручено исправить положение дел.
В «Белгоспищепроме» считают, что крупные белорусские ритейлеры закупают в большом количестве импортные товары, потому что они стоят дешевле. При этом нередко на полки супермаркетов попадает продукция более низкого качества.
— Какие могут быть вопрос к белорусским производителям? Не они завозят сюда импортную продукцию, — сказал TUT.BY первый заместитель председателя «Белгоспищепрома» Игорь Шустов в кулуарах форума «Продэкспо-2019». — Мы можем предлагать какие-то инициативы. Но застрельщик — другое ведомство, МАРТ. Министерство антимонопольного регулирования и торговли может какие-то ограничения вводить. Но с другой стороны, как мы можем ограничить? У нас в Евразийском экономическом союзе открытый рынок, никаких ограничений быть не может. Пошлины же с Евросоюзом одинаковы для всех. Ограничения — не наша метода. Покупатель должен всегда иметь право выбора.
Представитель госконцерна отметил, что импортный вопрос — «не сейчас обострился, это наша постоянная головная боль».
— В Беларуси каждый год импорт прирастает. Например, потребление по кондитерке в части мучных изделий выросло в этом году на 8%. Импорт — на 15%. Естественно удельный вес отечественных производителей сократился, — пояснил Шустов. — Просто каждый год анализируются программы по импортозамещению. [Минская кондитерская фабрика] «Коммунарка» инвестировала в производство новых видов продукции 100 млн рублей. И когда видим, что растет импорт, конечно, мы озабочены.
В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли сказали, что не собираются создавать искуственных барьеров на пути импортного продовольствия.
— Если торговые сети соблюдают антимонопольное законодательство, то они вправе выставляют на полки ту продукцию, за которую рублем проголосовали покупатели. Быть неким барьером на пути продвижения продукции к покупателю мы не можем. С другой стороны, мы готовы рассмотреть любые факты нарушения конкуренции со стороны как ритейлеров, так импортеров и производителей, — сказал глава МАРТ Владимир Колтович на полях конференции «Развитие конкуренции на отраслевых рынках».
Вместе с тем Колтович сообщил, что в настоящее время подготовлен проект указа, который не позволит торговым сетям требовать от поставщиков и производителей бонусы на товары, цены на которые регулируются.
— Мы предложили запретить любые виды маркетинговых платежей и бонусов за товары из
Сейчас проект указа находится на согласовании.
Напомним, недавно МАРТ
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Недавно правительство Беларуси обеспокоилось растущим импортом продовольствия. Резонно возникли опасения, что готовятся сдерживающие меры по поставкам...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)