ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Сети не смогут требовать бонусы за гречку». Будут ли власти бороться с импортной едой?

13.11.2019 14:32 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Недавно правительство Беларуси обеспокоилось растущим импортом продовольствия. Резонно возникли опасения, что готовятся сдерживающие меры по поставкам зарубежных продуктов питания. Мы попытались выяснить, имеют ли эти страхи под собой почву.


Александра Квиткевич, TUT.BY

— Во внешней торговле товарами у нас продолжает проявляться дисбаланс: при спаде собственных продаж наращиваем импорт, — говорил премьер-министр Сергей Румас.

Например, импорт кондитерских изделий в стоимостном выражении увеличился на 15%, шоколадных изделий — на 30%, пшеничной муки — в 2 раза, пива — на 19%, воды (включая минеральную и газированную) — на 6%.

Руководству концерна «Белгоспищепром», который объединяет многих государственных производителей сахара, масла, кондитерских изделий и спиртных напитков, поручено исправить положение дел.

В «Белгоспищепроме» считают, что крупные белорусские ритейлеры закупают в большом количестве импортные товары, потому что они стоят дешевле. При этом нередко на полки супермаркетов попадает продукция более низкого качества.

— Какие могут быть вопрос к белорусским производителям? Не они завозят сюда импортную продукцию, — сказал TUT.BY первый заместитель председателя «Белгоспищепрома» Игорь Шустов в кулуарах форума «Продэкспо-2019». — Мы можем предлагать какие-то инициативы. Но застрельщик — другое ведомство, МАРТ. Министерство антимонопольного регулирования и торговли может какие-то ограничения вводить. Но с другой стороны, как мы можем ограничить? У нас в Евразийском экономическом союзе открытый рынок, никаких ограничений быть не может. Пошлины же с Евросоюзом одинаковы для всех. Ограничения — не наша метода. Покупатель должен всегда иметь право выбора.

Представитель госконцерна отметил, что импортный вопрос — «не сейчас обострился, это наша постоянная головная боль».

— В Беларуси каждый год импорт прирастает. Например, потребление по кондитерке в части мучных изделий выросло в этом году на 8%. Импорт — на 15%. Естественно удельный вес отечественных производителей сократился, — пояснил Шустов. — Просто каждый год анализируются программы по импортозамещению. [Минская кондитерская фабрика] «Коммунарка» инвестировала в производство новых видов продукции 100 млн рублей. И когда видим, что растет импорт, конечно, мы озабочены.

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли сказали, что не собираются создавать искуственных барьеров на пути импортного продовольствия.

— Если торговые сети соблюдают антимонопольное законодательство, то они вправе выставляют на полки ту продукцию, за которую рублем проголосовали покупатели. Быть неким барьером на пути продвижения продукции к покупателю мы не можем. С другой стороны, мы готовы рассмотреть любые факты нарушения конкуренции со стороны как ритейлеров, так импортеров и производителей, — сказал глава МАРТ Владимир Колтович на полях конференции «Развитие конкуренции на отраслевых рынках».

Вместе с тем Колтович сообщил, что в настоящее время подготовлен проект указа, который не позволит торговым сетям требовать от поставщиков и производителей бонусы на товары, цены на которые регулируются.

— Мы предложили запретить любые виды маркетинговых платежей и бонусов за товары из списка социально значимых, цены на которые будем регулировать, — сказал Колтович. — Если мы регулируем, условно говоря, цены на гречку, то никаких бонусов сети не смогут требовать.

Сейчас проект указа находится на согласовании.

Напомним, недавно МАРТ ввел временное регулирование цен на гречку за счет оптовых и торговых надбавок.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Недавно правительство Беларуси обеспокоилось растущим импортом продовольствия. Резонно возникли опасения, что готовятся сдерживающие меры по поставкам...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Окно прорублено. Что с ним теперь делать?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика