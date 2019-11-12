«Откуда у вас столько бюллетеней?» Наблюдатель в Бресте снял на видео попытку вброса бюллетеней

Источник материала: Tut.by

В Бресте на участке голосования № 37 на улице Луцкой, 10 наблюдатель от кампании «Право выбора» Юрий Ващинчук снял на видео попытку вброса бюллетеней.

На видео, опубликованном на YouTube-канале ОГП-ТВ, видно, как девушка заходит в кабинку для голосования, а потом выходит из нее, неся в руке бюллетени. Видно, что бюллетень у нее в руке не один, а несколько, сложенных пополам.

Наблюдатель пошел за ней к урне и спросил, сколько у нее бюллетеней в руке.

— Один, — ответила девушка.

— Покажите, покажите-покажите бюллетени в руке. Откуда у вас столько бюллетеней? Откуда вы их взяли? — спросил наблюдатель. Девушка растерялась и не стала бросать бюллетени в урну. В этот момент кто-то из членов комиссии (как позже оказалось — председатель) попросил девушку выйти из комнаты.

— Вас будет очень просто найти, вы оставили свои данные сегодня, я снял вас на видео, в прокуратуре вами заинтересуются, — добавил ей вслед наблюдатель.

Как рассказал TUT.BY Юрий, на участке, где он снял видео, ему как наблюдателю комиссия разрешила сидеть довольно далеко от кабинок и урны. Но когда он увидел, что девушка вышла из кабинки с пачкой бюллетеней, он встал и пошел за ней, чтобы зафиксировать фальсификацию.

— За два дня голосования было два случая, когда я слышал, как в урну падает пачка, а не один бюллетень. Но я сидел далеко, не видел эту пачку своими глазами и не зафиксировал нарушение. Зато был наготове потом: поднимался, подходил к урне и внимательно смотрел, как люди бросают свои бюллетени. Когда пришла эта девушка, она взяла бюллетень, зашла в кабинку и там как-то долго копалась. Я услышал, как она достает что-то из сумки, и понял, что мне надо подойти к ней, — рассказывает Юрий.

По словам наблюдателя, в комиссии на инцидент никак не отреагировали.

— Я предупредил комиссию, что если они как-то связаны с этой девушкой, то у них будут неприятности. Но они ответили, что с их стороны нарушений нет и я ни в чем не могу их упрекнуть, — рассказывает Юрий.

Цифры у наблюдателя с цифрами комиссии пока сходятся: 12 ноября тут проголосовал 31 человек.