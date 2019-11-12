Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Запрос на плоские кровли за 5 лет вырос в 70 раз 31 октября в Москве прошел форум Бизнес-школа малоэтажного строительства, посвященный основным тенденциям и проблемам развития сегмента КМС в России. В...

31 октября в Москве прошел форум Бизнес-школа малоэтажного строительства, посвященный основным тенденциям и проблемам развития сегмента КМС в России. В мероприятии приняли участие ведущие девелоперы, производители строительных материалов, архитекторы и проектировщики. Большое внимание на форуме было уделено тренду роста популярности плоских кровель при строительстве коттеджей и малоэтажных зданий. Максим Батуков, руководитель направления КМС подразделения Полимерные мембраны и PIR Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ, рассказал, что за последние пять лет число запросов в поисковых системах, посвященных плоским кровлям, возросло с 4 до 270 тысяч в год. По статистике Проектно-расчетного центра Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ, каждый тринадцатый расчет, это расчет плоской кровли. Рост популярности данных кровельных систем связан с развитием технологий и появлением строительных материалов, которые позволяют добиться необходимого качества и долговечности, отметил эксперт.Значительную часть своего выступления Максим Батуков посвятил развенчанию широко распространенных в отношении плоских кровель мифов. Самым популярным мифом можно назвать опасения, связанные со снегом на кровле. Сложное обслуживание, необходимость постоянно чистить кровлю, возможность протечек.Если говорить про нагрузки, то при грамотном выполнении проекта дому ничего не угрожает. Основную массу снега сдувает ветром. При этом оставшийся снег является прекрасным теплоизолятором, позволяя сократить затраты на отопление, рассказал Максим Батуков.Еще одним широко распространенным мифом является высокая стоимость плоских кровель. Это не более чем стереотип, идущий с того времени, когда дизайн с плоскими кровлями выбирали в основном для элитных домов. Стоимость плоских кровель сопоставима со скатными, подчеркнул эксперт.При этом плоские кровли обладают широким спектром таких преимуществ, как современный эстетический внешний вид, возможность создания дополнительной зоны отдыха, простое обслуживание, экономия площади участка.Основными техническими решениями, используемых на домах с плоской кровлей являются пироги по деревянному и железобетонному основанию, клевая и механическая система крепления, эксплуатируемая кровля, зеленая кровля, терраса. Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ выпускает широкий спектр систем плоских кровель.Это и ТН-КРОВЛЯ Оптима, и ТН-КРОВЛЯ Терраса, и ТН-КРОВЛЯ Грин, и многие другие, рассказал Максим Батуков. В кровельных системах все компоненты прекрасно подходят друг к другу и эффективно решают стоящие перед ними задачи. Мы стремимся к тому, чтобы нашим клиентам было легко и удобно работать с материалами ТЕХНОНИКОЛЬ.www.tn.ru