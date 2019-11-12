Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Viessmann представит энергоэффективные решения для теплиц на международном форуме Тепличные комплексы России и СНГ 2019 Более 50 инвестиционных проектов, мастер-классы, дебаты и круглые столы ждут участников форума Тепличные комплексы России и СНГ 2019. Он пройдёт 4–5 декабря в Москве....

Более 50 инвестиционных проектов, мастер-классы, дебаты и круглые столы ждут участников форума Тепличные комплексы России и СНГ 2019. Он пройдёт 4–5 декабря в Москве. Одним из центральных событий мероприятия станет специализированная выставка современного оборудования и энергоэффективных технологий для тепличного производства, позволяющих оптимизировать инвестиционные расходы и снижать цену конечного продукта. Мировой лидер инноваций в области отопления, компания Viessmann, представит на ней специальную линейку трехходовых водогрейных котлов для тепличных хозяйств. Многие уже построенные и введённые в эксплуатацию тепличные комплексы в России спроектированы на основе традиционных котлов с большим водяным объемом. При пиковой нагрузке такое оборудование, конечно, способно обеспечить необходимое количество тепла и углекислого газа, которое требуется для повышения урожайности растений, но по большей части эти устройства не являются эффективными.Вновь проектируемые и модернизируемые тепличные комплексы опираются на современные технологии, отказываясь от громоздких котлов с низким КПД и высокими эксплуатационными расходами, поясняет Алексей Туленинов, руководитель группы инженерно-технической поддержки Viessmann. Одно из самых востребованных решений, это агрегаты, которые работают параллельно с баками-аккумуляторами с достаточно большим водяным объемом. Такой котел более компактен по сравнению с традиционными моделями, что напрямую влияет на габариты энергоцентра тепличного комплекса и снижает общую инвестиционную нагрузку на проект в целом.Эти котлы являются совместной разработкой конструкторов из Германии и инженеров российского завода Viessmann специально для тепличных хозяйств. Помимо уменьшения габаритов энергоцентров применение баков-аккумуляторов позволяет исключать частые старты-остановы горелочных устройств, что увеличивает срок службы горелок и оборудования. А наличие в составе теплогенератора конденсора позволяет охлаждать дымовые газы до температуры 60 градусов, максимально удаляя водяные пары и повышая КПД всей установки.Использование современных тепличных технологий является залогом развития индустрии. Россия является страной с суровым климатом, и для производства тепличной продукции требуется большое количество энергии, что заметно влияет на стоимость конечного продукта. Поэтому внедрение эффективных решений в сфере отопления является важным шагом к оптимизации производства, говорит Эльвира Сахабутдинова, директор форума Тепличные комплексы России и СНГ 2019.В России тепличный бум начался относительно недавно, поэтому довольно много комплексов имеет устаревшее оборудование, требующее замены или модернизации. Мы стараемся обогатить опыт российский тепличных компаний, рассказывая об инновационных разработках мировых производителей, которые позволяют оптимизировать инвестиционные и производственные расходы.www.viessmann.com