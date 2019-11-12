ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Viessmann представит энергоэффективные решения для теплиц на международном форуме Тепличные комплексы России и СНГ 2019

13.11.2019 13:04 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Строительство и недвижимость

Более 50 инвестиционных проектов, мастер-классы, дебаты и круглые столы ждут участников форума Тепличные комплексы России и СНГ 2019. Он пройдёт 4–5 декабря в Москве. Одним из центральных событий мероприятия станет специализированная выставка современного оборудования и энергоэффективных технологий для тепличного производства, позволяющих оптимизировать инвестиционные расходы и снижать цену конечного продукта. Мировой лидер инноваций в области отопления, компания Viessmann, представит на ней специальную линейку трехходовых водогрейных котлов для тепличных хозяйств. Многие уже построенные и введённые в эксплуатацию тепличные комплексы в России спроектированы на основе традиционных котлов с большим водяным объемом. При пиковой нагрузке такое оборудование, конечно, способно обеспечить необходимое количество тепла и углекислого газа, которое требуется для повышения урожайности растений, но по большей части эти устройства не являются эффективными.

Вновь проектируемые и модернизируемые тепличные комплексы опираются на современные технологии, отказываясь от громоздких котлов с низким КПД и высокими эксплуатационными расходами, поясняет Алексей Туленинов, руководитель группы инженерно-технической поддержки Viessmann. Одно из самых востребованных решений, это агрегаты, которые работают параллельно с баками-аккумуляторами с достаточно большим водяным объемом. Такой котел более компактен по сравнению с традиционными моделями, что напрямую влияет на габариты энергоцентра тепличного комплекса и снижает общую инвестиционную нагрузку на проект в целом.

Эти котлы являются совместной разработкой конструкторов из Германии и инженеров российского завода Viessmann специально для тепличных хозяйств. Помимо уменьшения габаритов энергоцентров применение баков-аккумуляторов позволяет исключать частые старты-остановы горелочных устройств, что увеличивает срок службы горелок и оборудования. А наличие в составе теплогенератора конденсора позволяет охлаждать дымовые газы до температуры 60 градусов, максимально удаляя водяные пары и повышая КПД всей установки.

Использование современных тепличных технологий является залогом развития индустрии. Россия является страной с суровым климатом, и для производства тепличной продукции требуется большое количество энергии, что заметно влияет на стоимость конечного продукта. Поэтому внедрение эффективных решений в сфере отопления является важным шагом к оптимизации производства, говорит Эльвира Сахабутдинова, директор форума Тепличные комплексы России и СНГ 2019.

В России тепличный бум начался относительно недавно, поэтому довольно много комплексов имеет устаревшее оборудование, требующее замены или модернизации. Мы стараемся обогатить опыт российский тепличных компаний, рассказывая об инновационных разработках мировых производителей, которые позволяют оптимизировать инвестиционные и производственные расходы.

www.viessmann.com
 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более 50 инвестиционных проектов, мастер-классы, дебаты и круглые столы ждут участников форума Тепличные комплексы России и СНГ 2019. Он пройдёт 4–5 декабря в Москве....
 
Новости дня
Новости экономики
 
Наблюдатели о первом дне досрочного голосования: Там, где нет общежитий, народ очень слабо идет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика