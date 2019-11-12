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Преподаватель БГЭУ - студентам о голосовании: Вы должны это сделать до воскресенья

13.11.2019 16:28 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Студенты Института социально-гуманитарного образования БГЭУ прислали в редакцию «Радыё Свабода» видео, на котором куратор одной из групп первого курса института Оксана Онискевич рассказывает студентам, почему они должны проголосовать досрочно.

Видеозапись была сделана днем ​​13 ноября на собрании студентов одного из факультетов Института социально-гуманитарного образования БГЭУ.

Обращаясь к первокурсникам, Оксана Онискевич не призывает голосовать за кого-то конкретно. Куратор лишь настаивает на том, что проголосовать все студенты должны именно до основного дня голосования.

— Вы должны сделать это до воскресенья. Почему? Потому что потом начнут «теребить» заведующего кафедры, Лаптенка (Директора Института социально-гуманитарного образования, — Прим.TUT.BY) и деканат. Я не хочу, чтобы мою группу, меня и всех остальных из-за этого склоняли, — говорит куратор.

«Радыё Свабода» дозвонилось до Онискевич и попросила прокомментировать видеозапись. Куратор не отрицает, что такая ситуация имела место. И не видит в этом чего-то незаконного.

— Я занята, не могу сейчас разговаривать, — сказала госпожа Онискевич. — Если у меня появится время, то я вам обязательно позвоню. Вы что хотите опубликовать? Мое выступление перед студентами, где я говорю об их гражданском долге, и что они должны сходить проголосовать? Я свои слова помню. Скажите, а каким образом влияет то, что голосовать будут досрочно? Это как-то влияет на качество? Я так сказала, потому что пошли такие распоряжения. Поэтому я и сказала, что досрочно, вот и все. От кого пошли распоряжения? Давайте завтра мы с вами свяжемся, — сказала куратор.

Директор института БГЭУ Александр Лаптенок отрицает факт существования распоряжений о досрочном голосовании для студентов.

— Такого приказа со стороны руководства нет, — сказал Александр Лаптенок. — Дело в том, чтобы студенты выполнили свой гражданский долг. Только это. Приказов нет. Это может быть связано с тем, что студенты на выходные могут домой поехать. Они в разных общежитиях живут. Это призыв к тому, чтобы студенты осмысливали свой гражданский долг. Они граждане Республики Беларусь. Это призыв, не приказ. Будет отслеживаться участие студентов в досрочном голосовании? Во всяком случае, я об этом не знаю. Еще раз говорю, это лишь призыв к студентам. Никто же не следит, как они будут голосовать. Это их дело. Чья инициатива обратиться к студентам с таким призывом? Это и преподаватели сами могут инициировать. Обратиться к студентам даже не на занятиях, а на переменах, — заявил Лаптенок.

 
 
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Студенты Института социально-гуманитарного образования БГЭУ прислали в редакцию «Радыё Свабода» видео, на котором куратор одной из групп первого курса института...
 
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