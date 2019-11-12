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Преподаватель БГЭУ - студентам о голосовании: Вы должны это сделать до воскресенья
13.11.2019 16:28 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Студенты Института социально-гуманитарного образования БГЭУ прислали в редакцию «Радыё Свабода» видео, на котором куратор одной из групп первого курса института Оксана Онискевич рассказывает студентам, почему они должны проголосовать досрочно.
Видеозапись была сделана днем 13 ноября на собрании студентов одного из факультетов Института социально-гуманитарного образования БГЭУ.
Обращаясь к первокурсникам, Оксана Онискевич не призывает голосовать за кого-то конкретно. Куратор лишь настаивает на том, что проголосовать все студенты должны именно до основного дня голосования.
— Вы должны сделать это до воскресенья. Почему? Потому что потом начнут «теребить» заведующего кафедры, Лаптенка (Директора Института социально-гуманитарного образования, — Прим.TUT.BY) и деканат. Я не хочу, чтобы мою группу, меня и всех остальных из-за этого склоняли, — говорит куратор.
«Радыё Свабода» дозвонилось до Онискевич и попросила прокомментировать видеозапись. Куратор не отрицает, что такая ситуация имела место. И не видит в этом чего-то незаконного.
— Я занята, не могу сейчас разговаривать, — сказала госпожа Онискевич. — Если у меня появится время, то я вам обязательно позвоню. Вы что хотите опубликовать? Мое выступление перед студентами, где я говорю об их гражданском долге, и что они должны сходить проголосовать? Я свои слова помню. Скажите, а каким образом влияет то, что голосовать будут досрочно? Это как-то влияет на качество? Я так сказала, потому что пошли такие распоряжения. Поэтому я и сказала, что досрочно, вот и все. От кого пошли распоряжения? Давайте завтра мы с вами свяжемся, — сказала куратор.
Директор института БГЭУ Александр Лаптенок отрицает факт существования распоряжений о досрочном голосовании для студентов.
— Такого приказа со стороны руководства нет, — сказал Александр Лаптенок. — Дело в том, чтобы студенты выполнили свой гражданский долг. Только это. Приказов нет. Это может быть связано с тем, что студенты на выходные могут домой поехать. Они в разных общежитиях живут. Это призыв к тому, чтобы студенты осмысливали свой гражданский долг. Они граждане Республики Беларусь. Это призыв, не приказ. Будет отслеживаться участие студентов в досрочном голосовании? Во всяком случае, я об этом не знаю. Еще раз говорю, это лишь призыв к студентам. Никто же не следит, как они будут голосовать. Это их дело. Чья инициатива обратиться к студентам с таким призывом? Это и преподаватели сами могут инициировать. Обратиться к студентам даже не на занятиях, а на переменах, — заявил Лаптенок.
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Студенты Института социально-гуманитарного образования БГЭУ прислали в редакцию «Радыё Свабода» видео, на котором куратор одной из групп первого курса института...
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