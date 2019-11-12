В Гомеле наблюдатель обратился в прокуратуру и избирком с жалобой на завышение явки на выборах

Источник материала: Tut.by

Наблюдатель на парламентских выборах Александр Гехт (участок № 12 Гомельского-Центрального округа № 33) 13 ноября обратился с жалобой на нарушение избирательного и уголовного законодательства в прокуратуру Гомельской области.

Гехт утверждает, что участковая комиссия сфальсифицировала протокол досрочного голосования 12 ноября. Как сообщил наблюдатель, вчера он вел непрерывное наблюдение на участке, размещенном в гимназии № 10. В итоговом протоколе комиссия указала, что за день избирателям выдали 88 бюллетеней. По подсчетам же наблюдателя, бюллетени для голосования получили 34 избирателя.

— Таким образом, данные комиссии в протоколе не соответствуют действительности. Это нарушение уголовного законодательства, а именно подлог документов. В жалобе я прошу прокурора провести проверку, — отметил Гехт.

Аналогичную жалобу он направил в окружную избирательную комиссию. Одновременно Гехт обратил внимание окружкома на то, что после окончания голосования урна была закрыта в неопечатанном помещении. Ключи от помещения остались у председателя комиссии.

«На мое замечание о том, что такие условия хранения недопустимы, председатель комиссии не отреагировала и отказалась опечатать помещение», — заявил наблюдатель.