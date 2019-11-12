ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомеле наблюдатель обратился в прокуратуру и избирком с жалобой на завышение явки на выборах

13.11.2019 16:26 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Наблюдатель на парламентских выборах Александр Гехт (участок № 12 Гомельского-Центрального округа № 33) 13 ноября обратился с жалобой на нарушение избирательного и уголовного законодательства в прокуратуру Гомельской области.

Гехт утверждает, что участковая комиссия сфальсифицировала протокол досрочного голосования 12 ноября. Как сообщил наблюдатель, вчера он вел непрерывное наблюдение на участке, размещенном в гимназии № 10. В итоговом протоколе комиссия указала, что за день избирателям выдали 88 бюллетеней. По подсчетам же наблюдателя, бюллетени для голосования получили 34 избирателя.

— Таким образом, данные комиссии в протоколе не соответствуют действительности. Это нарушение уголовного законодательства, а именно подлог документов. В жалобе я прошу прокурора провести проверку, — отметил Гехт.

Аналогичную жалобу он направил в окружную избирательную комиссию. Одновременно Гехт обратил внимание окружкома на то, что после окончания голосования урна была закрыта в неопечатанном помещении. Ключи от помещения остались у председателя комиссии.

«На мое замечание о том, что такие условия хранения недопустимы, председатель комиссии не отреагировала и отказалась опечатать помещение», — заявил наблюдатель.

Читайте также

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гехт утверждает, что участковая комиссия сфальсифицировала протокол досрочного голосования 12 ноября.
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Откуда у вас столько бюллетеней?» Наблюдатель в Бресте снял на видео попытку вброса бюллетеней
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика