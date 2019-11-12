«Почему не на работе?» На открытие магазина «Санта» в Уручье пришло 2000 человек – это рекорд (ФОТО)

Новый магазин «Санта» парализовал спокойную жизнь столичного спальника. Около 2000 человек пришли на открытие, чтобы лично посмотреть на новый магазин, ухватить товар по скидкам и, конечно, получить бесплатное мороженое (которого, судя по масштабам очереди, хватило не всем). От томления в очереди людей пытался отвлечь ведущий мероприятия, ростовые куклы и клоуны. Организаторы признаются, такого ажиотажа никто не ожидал:

– На открытии был рекордный ажиотаж, который превысил все наши ожидания. Чтобы покупателям было комфортно, мы впускали людей в несколько этапов. Люди в основном благодарили, приход нового магазина здесь ждали давно. Особый интерес вызвали рыба и мясо, а также фирменная кулинария. Мы будем стараться делать фокус на свежих продуктах и своевременных поставках – новинки будут поступать без задержек, – заверяют в сети «Санта».