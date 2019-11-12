﻿ «Почему не на работе?» На открытие магазина «Санта» в Уручье пришло 2000 человек – это рекорд (ФОТО). 21.by
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«Почему не на работе?» На открытие магазина «Санта» в Уручье пришло 2000 человек – это рекорд (ФОТО)

13.11.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Уверенными шагами «Санта» покоряет столицу. Только отгремели новости об ажиотажном открытии магазина на Юго-Западе (где вчера собралось более 1000 минчан), как эстафету переняло Уручье. Сегодня на ул. Руссиянова, 36, вместо устаревшего «Рублевского» открылся очередной магазин новой для Минска сети. Кажется, столько посетителей «Рублевский» не видел за весь свой век – на открытие «Санты» пришло около 2000 человек. Бесплатного мороженного всем вряд ли хватило.

«Почему не на работе?» На открытие магазина «Санта» в Уручье пришло 2000 человек – это рекорд (ФОТО)

Новый магазин «Санта» парализовал спокойную жизнь столичного спальника. Около 2000 человек пришли на открытие, чтобы лично посмотреть на новый магазин, ухватить товар по скидкам и, конечно, получить бесплатное мороженое (которого, судя по масштабам очереди, хватило не всем). От томления в очереди людей пытался отвлечь ведущий мероприятия, ростовые куклы и клоуны. Организаторы признаются, такого ажиотажа никто не ожидал:

– На открытии был рекордный ажиотаж, который превысил все наши ожидания. Чтобы покупателям было комфортно, мы впускали людей в несколько этапов. Люди в основном благодарили, приход нового магазина здесь ждали давно. Особый интерес вызвали рыба и мясо, а также фирменная кулинария. Мы будем стараться делать фокус на свежих продуктах и своевременных поставках – новинки будут поступать без задержек, – заверяют в сети «Санта».

«Почему не на работе?» На открытие магазина «Санта» в Уручье пришло 2000 человек – это рекорд (ФОТО)
«Почему не на работе?» На открытие магазина «Санта» в Уручье пришло 2000 человек – это рекорд (ФОТО)
«Почему не на работе?» На открытие магазина «Санта» в Уручье пришло 2000 человек – это рекорд (ФОТО)
«Почему не на работе?» На открытие магазина «Санта» в Уручье пришло 2000 человек – это рекорд (ФОТО)
«Почему не на работе?» На открытие магазина «Санта» в Уручье пришло 2000 человек – это рекорд (ФОТО)
«Почему не на работе?» На открытие магазина «Санта» в Уручье пришло 2000 человек – это рекорд (ФОТО)
«Почему не на работе?» На открытие магазина «Санта» в Уручье пришло 2000 человек – это рекорд (ФОТО)

Что касается самого магазина, то изменилась не только вывеска, но и «начинка». Зал на 600 "квадратов" реконструировали по бренд-буку сети, реализовали удобную раскладку и навигацию. В магазине появилась пиццерия, гриль, большая зона кулинарии и свежей выпечки. Традиционно для «Санты», акцент сделан на морепродукты. В честь открытия на многие товары установлены скидки. Всего в новом магазине представлено более 12 наименований товаров.

– Для многих жителей Уручья это место связано с воспоминаниями, и мы постарались сохранить историю, но привнесли европейские стандарты ритейла. В оформлении использовали огромное панно с историей местечка Уручье, которое известно еще с XVIII века. Надеемся, что многие, кто здесь живет, узнают для себя что-то новое, – поясняют в сети «Санта».

«Почему не на работе?» На открытие магазина «Санта» в Уручье пришло 2000 человек – это рекорд (ФОТО)
«Почему не на работе?» На открытие магазина «Санта» в Уручье пришло 2000 человек – это рекорд (ФОТО)
«Почему не на работе?» На открытие магазина «Санта» в Уручье пришло 2000 человек – это рекорд (ФОТО)
«Почему не на работе?» На открытие магазина «Санта» в Уручье пришло 2000 человек – это рекорд (ФОТО)
«Почему не на работе?» На открытие магазина «Санта» в Уручье пришло 2000 человек – это рекорд (ФОТО)
«Почему не на работе?» На открытие магазина «Санта» в Уручье пришло 2000 человек – это рекорд (ФОТО)
«Почему не на работе?» На открытие магазина «Санта» в Уручье пришло 2000 человек – это рекорд (ФОТО)
«Почему не на работе?» На открытие магазина «Санта» в Уручье пришло 2000 человек – это рекорд (ФОТО)
«Почему не на работе?» На открытие магазина «Санта» в Уручье пришло 2000 человек – это рекорд (ФОТО)
«Почему не на работе?» На открытие магазина «Санта» в Уручье пришло 2000 человек – это рекорд (ФОТО)
«Почему не на работе?» На открытие магазина «Санта» в Уручье пришло 2000 человек – это рекорд (ФОТО)
«Почему не на работе?» На открытие магазина «Санта» в Уручье пришло 2000 человек – это рекорд (ФОТО)
 
Теги: Минск
 
 
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Уверенными шагами «Санта» покоряет столицу. Только отгремели новости об ажиотажном открытии магазина на Юго-Западе (где вчера собралось более 1000 минчан), как...
 
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