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Бывший оператор «Просторов» подал на банкротство
13.11.2019 17:23 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Экономический суд Минска открыл конкурсное производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении компании «Простор-Трейд». Информация об этом размещена на
Судебное разбирательство назначено на 24 февраля 2020 года.
Антикризисный управляющий Владимир Курачев не стал называть TUT.BY сумму долга, отметил лишь, что имующееся имущество «Простор-Трейда» вряд ли покроет долги.
С июля «Просто-Трейд» находился в стадии ликвидации. На
Ранее «Простор-Трейд» управлял гипермаркетами ProStore. В 2016 году у компании возникли проблемы по расчетам с поставщиками. Ресурсы были найдены в результате сделок возвратного лизинга с банками.
В итоге «Простор-Трейд» стал оператором недвижимости, то есть начал управлять торговыми центрами и всеми другими арендными площадями. Руководство сетью из пяти гипермаркетов перешло компании «ПросторМаркет».
В последующем
— Насколько мы информированы, у «Простор-Трейд» минимум имущества. Однако их большим должником является «ПросторМаркет». Посмотрим, какое решение примет суд, когда станет рассматривать это дело, — сказал TUT.BY один из кредиторов.
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С июля «Просто-Трейд» находился в стадии ликвидации. На тот момент задолженность по исполнительным производствам составляла более 59 млн рублей
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