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Бывший оператор «Просторов» подал на банкротство

13.11.2019 17:23 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экономический суд Минска открыл конкурсное производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении компании «Простор-Трейд». Информация об этом размещена на сайте Единого госреестра сведений о банротстве.


Судебное разбирательство назначено на 24 февраля 2020 года.

Антикризисный управляющий Владимир Курачев не стал называть TUT.BY сумму долга, отметил лишь, что имующееся имущество «Простор-Трейда» вряд ли покроет долги.

С июля «Просто-Трейд» находился в стадии ликвидации. На тот момент задолженность по исполнительным производствам составляла более 59 млн рублей, по приказным — более 43 млн, по судебным решениям — более 1 млн. Имелась задолженность перед бюджетом.

Ранее «Простор-Трейд» управлял гипермаркетами ProStore. В 2016 году у компании возникли проблемы по расчетам с поставщиками. Ресурсы были найдены в результате сделок возвратного лизинга с банками.

В итоге «Простор-Трейд» стал оператором недвижимости, то есть начал управлять торговыми центрами и всеми другими арендными площадями. Руководство сетью из пяти гипермаркетов перешло компании «ПросторМаркет».

В последующем была проведена реорганизация «ПросторМаркета». Теперь оставшимися тремя магазинами «Простор» управляет компания «Просторитейл».

— Насколько мы информированы, у «Простор-Трейд» минимум имущества. Однако их большим должником является «ПросторМаркет». Посмотрим, какое решение примет суд, когда станет рассматривать это дело, — сказал TUT.BY один из кредиторов.

Закрываются гипермаркеты ProStore в Чижовке и Шабанах

 
Теги: Минск
 
 
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С июля «Просто-Трейд» находился в стадии ликвидации. На тот момент задолженность по исполнительным производствам составляла более 59 млн рублей
 
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