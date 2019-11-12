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Управление коммерческими рисками в строительстве

13.11.2019 13:19 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Источник материала: Строительство и недвижимость

5 декабря 2019 года в Минске в конгресс-холле "Виктория Олимп" по инициативе адвокатского бюро "Лекс Торре" состоится практико-ориентированный семинар "Smart Construction: Управление коммерческими рисками в строительстве". Это, безусловно, беспрецедентное мероприятие с привлечением международного опыта: юристов с мировым именем, руководителей строительных компаний, экспертов в области финансов. В Беларуси сложилась особенная практика формования цен в строительстве. Законодательство требует, чтобы подрядчик называл заказчику неизменную цену, что защищает заказчика. Риски недостатков проектной документации и дополнительных работ переложены на подрядчиков. Подрядчики выполняют дополнительные работы и берут на себя неоплачиваемые риски, связанные с изменениями, и это не отражается на цене. Заказчики могут, но не обязаны согласовывать дополнительные работы. Как следствие, убытки несут подрядчики. Но такое положение дел, в конечном итоге, несет в себе угрозы и для бизнеса застройщика.

В фокусе семинара иностранный и белорусский опыт управления коммерческими рисками и ценами строительных проектов. Участники обсудят вопросы финансирования, согласования дополнительных работ, влияния рисков на цены и ликвидность бизнеса, способы экономии, возможности выгоды при твердой цене, способы оценки устойчивости бизнеса и перспектив проекта, а также пути взаимовыгодного сотрудничества и механизмы защиты прав и интересов строительных организаций. Подробно и на примерах из международной и национальной практики будут рассмотрены подходы к подготовке строительных контрактов.

Среди спикеров Президент Европейского общества строительного права Адриана Спасова (Болгария); управляющий партнер Адвокатского бюро "Лекс Торре" Андрей Вашкевич; директор ООО "Хеликс Групп", начальник юридического отдела ИООО "Славкалий" Святослав Зенькевич и другие приглашенные эксперты.

Андрей Вашкевич (управляющий партнер АБ "Лекс Торре"):
- Идея семинара вызревала давно. Мы все говорим об успехах IT. Но, всем нам, включая айтишников, надо где-то работать и жить. Кто построит офисные здания, заводы, жилые дома, проложит оптоволоконный кабель и канализацию, отремонтирует дороги и теплотрассы? В 2019 г. выручка IT-сектора ожидается в сумме около 3 млрд. USD. А объем выполненных в 2018 г. белорусским строителями работ, согласно официальной статистике, – 10 млрд. рублей (около 5 млрд. USD).
В IT занято более 115 тыс. человек, а строительные организации более 50 тыс. человек потеряли за 2014-2018 годы. Средняя заработная плата строителей упала с 1000 до 500 USD в эквиваленте.
Можно ли в рамках существующих в Беларуси требований к формированию цены что-то сделать? Как по-иному описать условия договора, чтобы уменьшить риски подрядчика? Какие подходы применяются за рубежом? Какой опыт есть у белорусских коллег при выполнении международных строительных контрактов? Есть ли смысл идти в суд?

Среди задач мероприятия - поиск подходов к решению наболевших проблем. Участники смогут заложить надежный фундамент для сотрудничества и развития отрасли.

В рамках подготовки проводится экспресс-исследование строительных организаций о применяемых подходах к ценообразованию и проблемах, связанных с оплатой работ. О его итогах участники узнают на семинаре.

Сайт мероприятия: http://smartconstruction.by

Инициатор: АБ "Лекс Торре" при организационной поддержке компании EventMedia.
Дата: 05.12.2019, четверг
Время: 8:30-15:30
Место: Бизнес-центр отеля "Виктория Олимп", пр-т Победителей, д. 103.

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться, заполнив прилагаемую форму заявки, и отправить ее по телефону-факсу: (017) 221-0-225/8 или по электронной почте: info@eventmedia.by
Справки по телефонам: (017) 221-0-225/8, (029) 610-03-35
 
Теги: Минск
 
 
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5 декабря 2019 года в Минске в конгресс-холле "Виктория Олимп" по инициативе адвокатского бюро "Лекс Торре" состоится практико-ориентированный семинар...
 
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