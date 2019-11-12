Власти уговаривают Всемирный банк дать денег на строительство железной дороги из Минска в аэропорт

Источник материала: Tut.by

Правительство Беларуси предложило Всемирному банку принять участие в финансировании строительства железной дороги между Минском, китайско-белорусским индустриальным парком «Великий камень» и Национальным аэропортом. Об этом сообщило Министерство транспорта и коммуникаций.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Это очень серьезный проект. Рассчитываем, что сможем изучить данный вопрос, чтобы в том числе с участием Всемирного банка реализовать этот проект, — сказал вице-премьер Владимир Кухарев на встрече с главой представительства Всемирного банка в Беларуси Алексом Кремером.

Вице-премьер обратил внимание, что строительство железной дороги поможет обеспечить удобное сообщение с Национальным аэропортом Минск. Ранее поезд уже связывал город и аэропорт, но маршрут был не очень удобным, так как пассажиров приходилось подвозить автобусом от поезда к аэровокзалу.

В мае 2019 года Александр Лукашенко поручил правительству в сжатые сроки построить железную дорогу из Минска в Национальный аэропорт через индустриальный парк «Великий камень». Согласно первоначальному проекту, железная дорога должна пройти по существующему пути от станции Минск-Пассажирский через Колодищи до станции Городище, после которой в сторону аэропорта планируют достроить 18 км новых железнодорожных путей. Перед аэропортом также предусмотрен остановочный пункт «Великий Камень». Протяженность всего маршрута составит 41,8 км, ориентировочное время в пути 30 минут. Размер инвестиций на объект оценивался в 100 млн долларов, из них 40 млн на приобретение трех поездов.

По данным пресс-службы правительства, в настоящее время рассматривается несколько вариантов реализации проекта: строительство новой железной дороги вдоль ул. Ваупшасова, строительство ответвления вдоль трассы М2 на аэропорт, реконструкция существующей железнодорожной ветки, которая используется для грузовых перевозок.

Итогом сегодняшних переговоров, как сообщает пресс-служба Минтранса, стала договоренность детальнее обсудить сотрудничество после работы совместной экспертной группы Белорусской железной дороги и Всемирного банка.