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Власти уговаривают Всемирный банк дать денег на строительство железной дороги из Минска в аэропорт
13.11.2019 18:54 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Правительство Беларуси предложило Всемирному банку принять участие в финансировании строительства железной дороги между Минском, китайско-белорусским индустриальным парком «Великий камень» и Национальным аэропортом. Об этом
— Это очень серьезный проект. Рассчитываем, что сможем изучить данный вопрос, чтобы в том числе с участием Всемирного банка реализовать этот проект, — сказал вице-премьер Владимир Кухарев на встрече с главой представительства Всемирного банка в Беларуси Алексом Кремером.
Вице-премьер обратил внимание, что строительство железной дороги поможет обеспечить удобное сообщение с Национальным аэропортом Минск. Ранее поезд уже связывал город и аэропорт, но маршрут был не очень удобным, так как пассажиров приходилось подвозить автобусом от поезда к аэровокзалу.
В мае 2019 года Александр Лукашенко
По
Итогом сегодняшних переговоров, как сообщает пресс-служба Минтранса,
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В мае 2019 года Александр Лукашенко поручил правительству в сжатые сроки построить железную дорогу из Минска в Национальный аэропорт через индустриальный парк...
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