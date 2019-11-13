«Цель была - показать, что мы еще живы». В Гомеле кандидат от оппозиции снимается с выборов

Источник материала: Tut.by

Активист Объединенной гражданской партии и движения «За Свободу» Владимир Кацора, кандидат в депутаты по Сельмашевскому округу № 32, снимается с выборов. Об этом он объявил 13 ноября на встрече с избирателями во дворце культуры «Гомсельмаш».

По словам кандидата, он с командой распространил около четырех тысяч приглашений на данную встречу. В итоге в зале собралось около тридцати человек.

После дискуссий с избирателями кандидат заявил, что снимается с выборов и отнесет 14 ноября соответствующее заявление в окружную комиссию. «Я дальше не могу пойти. Мне, извините, моя гордость не позволяет. Потому что в комиссии не пускают оппозицию, потому что на многих участках нет наблюдателей, потому что людям все абсолютно безразлично. Если бы реально были люди, наблюдатели, которые не давали бы комиссиям делать фальсификации, но этого нет», — объяснил свое решение Кацора.

Из зала был задан вопрос, почему тогда политик участвовал в выборах. «Цель нашего участия в этой так называемой вакханалии — показать, что мы еще живы, и в моем лице гомельская оппозиция хоть как-то жива. Донести до вас ценность бело-красно-белого флага, с которым мы стояли сегодня на пикете, ценность нашей независимости, использовать хотя бы эти полтора месяца, когда можно говорить все, легально собираться — как сегодня в этом зале», — ответил кандидат в депутаты.

По словам Кацоры, за свои убеждения он «девять раз был помещен в ИВС, многократно был оштрафован».

Одна из участниц встречи возмутилась бело-красно-белым флагом на пикете у Владимира Кацоры и заявила, что в Гомельском районе под этим флагом «убивали мирное население». «У вас на флаге написано „За свободу“. Какой еще свободы вам не хватает?» — спросила она. «Для вас свобода это ничто, поэтому мы сейчас на таком дне, — парировал ей Кацора. — Для вас свобода — это холодильник, это хлеб, молоко и чарка. О чем говорить? Поэтому нами и правят вот такие люди».

По округу № 32 были зарегистрированы четыре кандидата. Кроме Владимира Кацоры, это директор школы Нина Клезович, член Партии БНФ Василий Романов, начальник отдела ОАО «Гомсельмаш» Александр Данченко.