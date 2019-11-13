«Помог слабовидящей избирательнице при голосовании». В Минске двух наблюдателей лишили аккредитации

Источник материала: Tut.by

Во второй день досрочного голосования в Минске двоих независимых наблюдателей избирательные комиссии лишили аккредитации. Одного — за оскорбление председателя комиссии, второго — за то, что помог слабовидящей избирательнице и придержал бюллетень.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На участке № 568 наблюдателя от движения «За Свободу» Андрея Рогова 13 ноября лишили аккредитации. Перед этим он написал заявление с просьбой возбудить уголовное дело о завышении количества избирателей, сообщает «Радыё Свабода».

Официальная причина лишения аккредитации — оскорбление председателя комиссии, сказал Рогов.

Наблюдатель назвал председателя комиссии Александра Гилицкого преступником и обвинил его в нарушении Уголовного кодекса.

«Я ему говорил: ты будешь сидеть в тюрьме сегодня или завтра», — рассказал Рогов.

Он сам вызвал милицию, просил, чтобы силовики проверили, была ли завышена явка в 6,5 раза. Гилицкому милиционеры сказали, что результаты проверки ему сообщат через 10 дней. Наблюдателя это не устроило, так как проверку можно было сделать на месте, а через 10 дней выборы закончатся. На Рогова составили протокол за оскорбление председателя комиссии Гилицкого и вывели из здания минской гимназии № 22, где находится избирательный участок. После этого Рогов написал заявление о фальсификациях выборов в прокуратуру.

Еще одного наблюдателя — Тагунова Никиту — лишили аккредитации на участке № 529. Как сообщил у себя в Facebook кандидат Игорь Борисов, Тагунов помог плоховидящей бабушке: придержал ее бюллетень. В комиссии это расценили как агитацию.

«Наблюдатель Тагунов помог слабовидящей избирательнице при голосовании: указал в бюллетене на номер один, где представлены кандидаты в депутаты», — говорится в решении комиссии. Сам Тагунов это отрицал, но члены комиссии и другой наблюдатель выступили свидетелями.

«Своими действиями Тагунов нарушил требования части шестой статьи 13 Избирательного кодекса, устанавливающей, что наблюдатель не вправе заниматься агитацией в любой ее форме, заполнять за гражданина по его просьбе бюллетень», — объяснили в комиссии решение о лишении Тагунова аккредитации.