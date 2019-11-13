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«Помог слабовидящей избирательнице при голосовании». В Минске двух наблюдателей лишили аккредитации
13.11.2019 22:56 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Во второй день досрочного голосования в Минске двоих независимых наблюдателей избирательные комиссии лишили аккредитации. Одного — за оскорбление председателя комиссии, второго — за то, что помог слабовидящей избирательнице и придержал бюллетень.
На участке № 568 наблюдателя от движения «За Свободу» Андрея Рогова 13 ноября лишили аккредитации. Перед этим он написал заявление с просьбой возбудить уголовное дело о завышении количества избирателей,
Официальная причина лишения аккредитации — оскорбление председателя комиссии, сказал Рогов.
Наблюдатель назвал председателя комиссии Александра Гилицкого преступником и обвинил его в нарушении Уголовного кодекса.
«Я ему говорил: ты будешь сидеть в тюрьме сегодня или завтра», — рассказал Рогов.
Он сам вызвал милицию, просил, чтобы силовики проверили, была ли завышена явка в 6,5 раза. Гилицкому милиционеры сказали, что результаты проверки ему сообщат через 10 дней. Наблюдателя это не устроило, так как проверку можно было сделать на месте, а через 10 дней выборы закончатся. На Рогова составили протокол за оскорбление председателя комиссии Гилицкого и вывели из здания минской гимназии № 22, где находится избирательный участок. После этого Рогов написал заявление о фальсификациях выборов в прокуратуру.
Еще одного наблюдателя — Тагунова Никиту — лишили аккредитации на участке № 529. Как сообщил у себя в Facebook кандидат Игорь Борисов, Тагунов помог плоховидящей бабушке: придержал ее бюллетень. В комиссии это расценили как агитацию.
«Наблюдатель Тагунов помог слабовидящей избирательнице при голосовании: указал в бюллетене на номер один, где представлены кандидаты в депутаты», — говорится в решении комиссии. Сам Тагунов это отрицал, но члены комиссии и другой наблюдатель выступили свидетелями.
«Своими действиями Тагунов нарушил требования части шестой статьи 13 Избирательного кодекса, устанавливающей, что наблюдатель не вправе заниматься агитацией в любой ее форме, заполнять за гражданина по его просьбе бюллетень», — объяснили в комиссии решение о лишении Тагунова аккредитации.
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