ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Помог слабовидящей избирательнице при голосовании». В Минске двух наблюдателей лишили аккредитации

13.11.2019 22:56 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Во второй день досрочного голосования в Минске двоих независимых наблюдателей избирательные комиссии лишили аккредитации. Одного — за оскорбление председателя комиссии, второго — за то, что помог слабовидящей избирательнице и придержал бюллетень.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На участке № 568 наблюдателя от движения «За Свободу» Андрея Рогова 13 ноября лишили аккредитации. Перед этим он написал заявление с просьбой возбудить уголовное дело о завышении количества избирателей, сообщает «Радыё Свабода».

Официальная причина лишения аккредитации — оскорбление председателя комиссии, сказал Рогов.

Наблюдатель назвал председателя комиссии Александра Гилицкого преступником и обвинил его в нарушении Уголовного кодекса.

«Я ему говорил: ты будешь сидеть в тюрьме сегодня или завтра», — рассказал Рогов.

Он сам вызвал милицию, просил, чтобы силовики проверили, была ли завышена явка в 6,5 раза. Гилицкому милиционеры сказали, что результаты проверки ему сообщат через 10 дней. Наблюдателя это не устроило, так как проверку можно было сделать на месте, а через 10 дней выборы закончатся. На Рогова составили протокол за оскорбление председателя комиссии Гилицкого и вывели из здания минской гимназии № 22, где находится избирательный участок. После этого Рогов написал заявление о фальсификациях выборов в прокуратуру.

Еще одного наблюдателя — Тагунова Никиту — лишили аккредитации на участке № 529. Как сообщил у себя в Facebook кандидат Игорь Борисов, Тагунов помог плоховидящей бабушке: придержал ее бюллетень. В комиссии это расценили как агитацию.

«Наблюдатель Тагунов помог слабовидящей избирательнице при голосовании: указал в бюллетене на номер один, где представлены кандидаты в депутаты», — говорится в решении комиссии. Сам Тагунов это отрицал, но члены комиссии и другой наблюдатель выступили свидетелями.

«Своими действиями Тагунов нарушил требования части шестой статьи 13 Избирательного кодекса, устанавливающей, что наблюдатель не вправе заниматься агитацией в любой ее форме, заполнять за гражданина по его просьбе бюллетень», — объяснили в комиссии решение о лишении Тагунова аккредитации.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси проходит досрочное голосование на выборах в парламент. Основной день выборов - 17 ноября.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Поддержку предпринимательства совершенствуют в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика