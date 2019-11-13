Поддержку предпринимательства совершенствуют в Беларуси

В бизнес-союзы отправлена анкета с описанием существующей системы поддержки предпринимателям и возможных перспектив. Минэкономики проанализирует ответы и примет их к сведению при создании новой концепции закона о предпринимательстве.

Об этом сообщил замминистра экономики Дмитрий Матусевич в ходе пресс-конференции, посвященной Всемирной неделе предпринимательства, которая пройдет в Беларуси 18-24 ноября.

По словам замминистра, опрос даст возможность бизнес-союзам и экспертам высказаться. Их ответы будут обработаны и учтены в концепции, которая должна лечь в основу обновленного закона по государственной поддержке предпринимательства.

Матусевич отметил, что старая концепция устаревает, и нужно выходить на новый уровень развития. Он напомнил, что в стране работают фонд финансовой поддержки, центры поддержки и бизнес-инкубаторы.

«Но, на мой взгляд, та система поддержки предпринимательства, которая сейчас существует, становится архаичной. Создана рабочая группа, и мы по чуть-чуть раскручиваем каждый элемент системы поддержки. Например, мы уверены, что финансовая поддержка в классическом понимании не нужна - ее возьмут на себя банки», - сказал он.

По словам чиновника, в Беларуси банки из традиционных финансовых институтов трансформируются в помощников для бизнеса, они подсказывают предпринимателям, в какой-то мере выращивают своих клиентов.