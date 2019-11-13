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«Их собственность не покрывает долги». Бывший оператор ProStore подал документы на банкротство

13.11.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В августе мы уже писали о том, что в скором времени сеть ProStore может уйти в историю. А теперь стало известно, что ЗАО «Простор-Трейд" подало документы на банкротство. Информация об этом размещена на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве. Подробности  в материале.

«Их собственность не покрывает долги». Бывший оператор ProStore подал документы на банкротство
Источник фото: ya.ru

Еще летом банки, которым в последнее время принадлежали торговые центры, где располагались гипермаркеты, созданные Юрием Чижом и его партнерами, стали искать более платежеспособных арендаторов и хозяев. А вчера началось конкурсное производство и подготовка дела о банкротстве ЗАО «Простор-трейд» к судебному разбирательству.

— В настоящее время экономическим судом Минска принято заявление ликвидатора о банкротстве ЗАО «Простор-Трейд», открыто конкурсное производство, — пояснил антикризисный управляющий Владимир Курачев.До 31 января 2020 года будут приниматься требования кредиторов. На 24 февраля 2020 года назначено судебное заседание, на котором будет рассмотрен отчет антикризисного управляющего о ходе конкурсного производства и будет принято решение о ликвидации ЗАО «Простор-Трейд».

При этом сумма долга значительна, их собственность ее не покрывает. Ликвидатором уже приняты требования кредиторов, но до 31 января они будут приниматься уже повторно антикризисным управляющим. И только потом можно будет уже сказать в рамках процедуры банкротства, сколько было заявлено требований, сколько было принято и каков состав имущества. 

Напомним, во время кризиса 2014−2015 гг. ProStore был вынужден передать торговые центры в Минске банкам по договору обратного лизинга. То есть компания Чижа планировала выкупить объекты по утвержденному графику платежей. Таким образом «Арена-Сити» на проспекте Победителей отошла Белагропромбанку, ProStore в Каменной Горке и в Малиновке — БПС-Сбербанку, торговые центры в Чижовке и Шабанах — Беларусбанку. Минувшей весной управляющая компания «Простора» затеяла реструктуризацию бизнеса. Это произошло на фоне вопросов с погашением облигаций. Минфин даже был вынужден приостановить их обращение.

Первым сообщил о смене арендатора АСБ Лизинг, «дочка» Беларусбанка, являющаяся владельцем торгового центра на пр. Партизанском, 182. Компания заключила договор аренды на этот объект с управляющей структурой сети Green. Вскоре стало известно, что банк отдал предпочтение этой сети и в торговом центре по улице Уборевича в Чижовке. Хотя ранее сообщалось, что «получено принципиальное согласие» от «Табак-Инвест» (сеть «Корона»).

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В августе мы уже писали о том, что в скором времени сеть ProStore может уйти в историю. А теперь стало известно, что ЗАО «Простор-Трейд" подало документы на банкротство....
 
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