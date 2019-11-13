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За два дня на парламентских выборах досрочно проголосовало 11,51% избирателей

14.11.2019 07:12 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За первые два досрочного голосования — 12 и 13 ноября — за своих депутатов проголосовало 11,51% избирателей. Наибольшая явка составила в Витебской области, меньше всего белорусов пришло голосовать в Гродненской области. Об свидетельствуют оперативные данные на сайте Центризбиркома.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Согласно информации ЦИК, в Минске явка составила 10,92%, в Брестской области – 10,58%, Витебской – 12,87%, Гомельской – 12,41%, Гродненской – 10,08%, Минской – 11,72%, Могилевской – 11,97%.

Досрочное голосование на выборах в Палату представителей Национального собрания седьмого созыва проходит 12−16 ноября, проголосовать на своих избирательных участках можно с 10.00 до 14.00, а также с 16.00 до 19.00.

В списки избирателей, по данным ЦИК, включено 6 млн 880 тысяч 605 человек. Наибольшее число избирателей в Минске — 1 млн 278 тысяч 713, наименьшее — в Гродненской области (755 тысяч 461). Кроме того, в списки избирателей внесены 3 тысячи 682 белорусских гражданина, находящихся за пределами республики.

По состоянию на 12 ноября на 110 депутатских мест в парламенте нового созыва претендует более 515 человек. Выборы в парламент Беларуси пройдут 17 ноября.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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За первые два досрочного голосования - 12 и 13 ноября - за своих депутатов проголосовало 11,51% избирателей. Наибольшая явка составила в Витебской области, меньше всего...
 
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