Как зарыть 2 миллиона долларов от простых белорусов в землю: история одного инвестиционного договора

«ГородСтрой» и БЦ «Империал»

Чтобы понять всю ситуацию, нужно вернуться в конец «нулевых», когда в столице существовало и успешно развивалось ООО «ГородСтрой». Именно эта компания стала генподрядчиком в строительстве «Евро Сити» на пересечении улиц Притыцкого и Тимошенко. И это та компания, которая возвела фундамент (единственное, что было возведено) в этом многофункциональном комплексе.

- Мне поступило указание оградить площадку, привезти туда бытовки, ну и подготовить все для возведения будущего комплекса. Мы с этим успешно справились, но дальше за судьбой площадки я уже не следил, - рассказывает бывший работник ООО «ГородСтрой», который попросил остаться анонимным. – Моя команда тогда трудилась на другом объекте.

У компании в то время дела шли отлично. У них был успешно возведен жилой дом "Славный" в поселке Озерицкая Слобода, жилой дом в Смолевичах и велось активное строительство и реализация жилого комплекса "Престиж" в Советском районе Минска. А также возводился крупный бизнес-центр «Империал» на улице Скорины.

- В какой-то момент главный офис перестает выделять средства на возведение «Империала». У нас был закуплен весь материал, однако мы не могли рассчитаться с подрядными организациями. Тогда и начались проблемы, простои. А сроки поджимали, - рассказывает источник. – Я не знаю, из-за чего это случилось. Но поговаривали, что руководство куда-то неудачно вложилось в России. Но опять же – это слухи.

В итоге «ГородСтрой» неожиданно находит деньги и завершает БЦ «Империал». Однако бизнес центр сдали недоделанным. Дольщики, которые были в «Империале», взяли на себя обязательства, сами сбрасывались деньгами и сами достраивали свои помещения. По словам бывших работников «ГородСтрой», до завершения строительства компании не хватило каких-то 3-5%. Однако в товариществе собственников БЦ «Империал» с этим не согласны.

- Да какие 5 процентов? Дольщикам приходилось даже лифты за свой счет ставить. Люди вложили огромные деньги в то, чтобы достроить и свои помещения, и здание в целом. Даже страшно такие цифры называть. Да и никто вам уже их и не назовет, - рассказали в товариществе собственников «Империала». – Да, те, кто следил за стройкой и ночевал в этом бизнес-центре, те построили свои этажи. А кто просто платил деньги и рассчитывал получить офис без вложений, тем пришлось переплачивать. Подрядчикам «ГородСтрой» перестал платить, вот строители и опустили руки. Единственные, кто работал, это те компании, которые сами имели метры в этом бизнес-центре.

Бизнес-центр «Империал» был сдан в 2014 году. После сдачи ООО «ГородСтрой» объявляет себя банкротом и уходит в ликвидацию. Причем при ликвидации компетентные органы не нашли никаких нарушений в деятельности компании.