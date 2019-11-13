Больше не будет пробок? В «Новой Боровой» открыли съезд на МКАД — тестируем. ФОТОФАКТ

Источник материала: realt.by

После того, как в «Новую Боровую» переехало около 15 тыс. человек, единственный в районе съезд на МКАД перестал справляться с нагрузками. Застройщик решил разгрузить перекресток, построив дополнительный выезд на внешнее кольцо прямо с «Новой Боровой». Летом «А-100 Девеломпент» приступила к дорожным работам, а уже сегодня развязку открыли. Команда Realt.byодной из первых протестировала новый съезд.

Новенький асфальт, свежая разметка, место для парковки автомобилей службы ДПС, полосы разгона и торможения и разделительная полоса – так выглядит новый съезд на МКАД из микрорайона «Новая Борова». Теперь каждый, кто купил квартиру в новостройках в деревне Копище, сможет выезжать на кольцевую через отдельный съезд.













По проекту дорогу должны были открыть в первом квартале 2020 года, но застройщик справился быстрее. Напомним, ранее весь транспортерный поток приходился на съезд с улицы Городецкой, где в час пик собиралась большая пробка. Теперь потоки автомобилистов разделены.











