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Больше не будет пробок? В «Новой Боровой» открыли съезд на МКАД — тестируем. ФОТОФАКТ

14.11.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

После того, как в «Новую Боровую» переехало около 15 тыс. человек, единственный в районе съезд на МКАД перестал справляться с нагрузками. Застройщик решил разгрузить перекресток, построив дополнительный выезд на внешнее кольцо прямо с «Новой Боровой». Летом «А-100 Девеломпент» приступила к дорожным работам, а уже сегодня развязку открыли. Команда Realt.byодной из первых протестировала новый съезд.

Больше не будет пробок? В «Новой Боровой» открыли съезд на МКАД — тестируем. ФОТОФАКТ

Новенький асфальт, свежая разметка, место для парковки автомобилей службы ДПС, полосы разгона и торможения и разделительная полоса – так выглядит новый съезд на МКАД из микрорайона «Новая Борова». Теперь каждый, кто купил квартиру в новостройках в деревне Копище, сможет выезжать на кольцевую через отдельный съезд.

Больше не будет пробок? В «Новой Боровой» открыли съезд на МКАД — тестируем. ФОТОФАКТ
Больше не будет пробок? В «Новой Боровой» открыли съезд на МКАД — тестируем. ФОТОФАКТ
Больше не будет пробок? В «Новой Боровой» открыли съезд на МКАД — тестируем. ФОТОФАКТ
Больше не будет пробок? В «Новой Боровой» открыли съезд на МКАД — тестируем. ФОТОФАКТ
Больше не будет пробок? В «Новой Боровой» открыли съезд на МКАД — тестируем. ФОТОФАКТ
Больше не будет пробок? В «Новой Боровой» открыли съезд на МКАД — тестируем. ФОТОФАКТ

По проекту дорогу должны были открыть в первом квартале 2020 года, но застройщик справился быстрее. Напомним, ранее весь транспортерный поток приходился на съезд с улицы Городецкой, где в час пик собиралась большая пробка. Теперь потоки автомобилистов разделены.

Больше не будет пробок? В «Новой Боровой» открыли съезд на МКАД — тестируем. ФОТОФАКТ
Больше не будет пробок? В «Новой Боровой» открыли съезд на МКАД — тестируем. ФОТОФАКТ
Больше не будет пробок? В «Новой Боровой» открыли съезд на МКАД — тестируем. ФОТОФАКТ
Больше не будет пробок? В «Новой Боровой» открыли съезд на МКАД — тестируем. ФОТОФАКТ
Больше не будет пробок? В «Новой Боровой» открыли съезд на МКАД — тестируем. ФОТОФАКТ
Больше не будет пробок? В «Новой Боровой» открыли съезд на МКАД — тестируем. ФОТОФАКТ
 
Теги: Минск
 
 
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