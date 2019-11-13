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Больше не будет пробок? В «Новой Боровой» открыли съезд на МКАД — тестируем. ФОТОФАКТ
14.11.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
После того, как в «Новую Боровую» переехало около 15 тыс. человек, единственный в районе съезд на МКАД перестал справляться с нагрузками. Застройщик решил разгрузить перекресток, построив дополнительный выезд на внешнее кольцо прямо с «Новой Боровой». Летом «А-100 Девеломпент»
Новенький асфальт, свежая разметка, место для парковки автомобилей службы ДПС, полосы разгона и торможения и разделительная полоса – так выглядит новый съезд на МКАД из микрорайона «Новая Борова». Теперь каждый, кто
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После того, как в «Новую Боровую» переехало около 15 тыс. человек, единственный в районе съезд на МКАД перестал справляться с нагрузками. Застройщик решил...
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