«Без «Базара». Каких розничных брендов недосчитались белорусские домохозяйства

Источник материала: Tut.by

В августе этого года с открытия сразу шести торговых точек начался ребрендинг пионера национального продовольственного ритейла — сети «Рублевский». Ее новый хозяин, владелец Группы «Санта» Александр Мошенский, ранее сообщил, что все они с течением времени станут «Сантами». В октябре на месте ProStore в Шабанах и Чижовке открылись гипермаркеты Green. И, судя по всему, три оставшихся объекта (на Дзержинского, Каменногорской и в «Арена-Сити») существующей с 2006 года сети доживают свои последние месяцы. Недавно стало известно, что ее оператор «Простор-Трейд» подал на банкротство.



Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

TUT.BY «пронастольгировал» и вспомнил 12 частных продовольственных розничных брендов, которых лишились (или, в некоторых случаях, не успели полюбить) белорусские домохозяйства за годы независимости.

Preston

В 1994 году открывается один розничный символ лихих 90-х в Беларуси — супермаркет-ночник Preston на тогдашней улице Варвашени (сейчас проспект Машерова). Источник идеи, ресурсов и прочая в этом проекте — местный. В магазин, который использует западные технологии обслуживания и импортный ассортимент, инвестируют Вячеслав Потемкин и Виталий Арбузов.

С течением времени их пути расходятся. Preston на Варвашени-Машерова достается бывшей супруге Потемкина, а Виталий Арбузов с открытия в 1996 году супермаркета на улице Богдановича строит собственную сеть Preston.

На пике в нее будет входить пять торговых точек. Будет даже продана франшиза — в Могилев. Но в июле 2016 года Preston на Богдановича, который долгое время являлся символом ночной жизни столицы, закроется по истечению договора аренды. Остальные «арбузовские» магазины в 2018 году выкупят конкуренты из «Соседей». «Потемкинский» Preston тоже станет частью этой сети.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Sidis

Это название мало что может говорить молодому поколению, но для тех, кто учился и работал в «лихие 90-е» — это один из символов той эпохи. Итальянские учредители магазинов Sidis вошли в историю бизнеса в Беларуси по двум фактам. Во-первых, это, собственно, первая в современном понимании ритейл-сеть в стране. Во-вторых, это — первые иностранные инвестиции в отечественную розницу.

Флагманский магазин Sidis работал на арендованных площадях универсама «Центральный», продавая за рубли и валюту импортные колбасы, морепродукты, фрукты и овощи. Итальянцы первыми внедрили в стране «электронную очередь», требовали от белорусского персонала следовать не хитрым, но важным для торговли премудростям — вытирать фрукты, заворачивать бутерброды в салфетки и улыбаться посетителям. Еще две торговые точки Sidis открыл на улице Жуковской и на перекрестке Логойского тракта и улицы Волгоградской. Но сеть просуществует недолго: магазины будут закрыты после 1998 года из-за изменений условий ведения бизнеса и уменьшения покупательной способности местного населения.

«Эконом»

Первая столица белорусской государственности и богатый в средневековье и раннем капитализме купеческий Полоцк в годы независимости превращается в один из важнейших центров формирования розничного бизнеса Беларуси. В то время, как минчане, не могущие позволить себе походы в Sidis, вынуждены довольствоваться точками «Азарэння» и «Заводского райпищеторга», в Полоцке конкурируют за покупателя сразу три частные сети.

Одну из них, которая развивается под брендом «Эконом», создает Сергей Фальковский. Одно время она претендует на звание первого национального розничного проекта. Кроме Полоцка и Новополоцка, где «Эконом» соперничает с «Дионисами», «Бахусами» и коммунальными объектами «Базис-Новополоцка», магазины работают в нескольких областных и районных городах. «Эконом» добирается даже до Минска (улица Яна Райниса). Но стремительный рост становится причиной краха. Бизнесмен не сможет рассчитаться по кредитам, и его розничная империя распродается за долги.

MiniStore

В 2006 году стартует упоминавшийся выше проект ProStore.

На первом этапе он носит международный характер. Иностранными инвесторами, получающими в компании -операторе 51% акций, становятся владельцы российской сети «Седьмой континент» Владимир Груздев и Александр Занадворнов. Их младший партнер — основной владелец холдинга «Трайпл» Юрий Чиж.

Первый ProStore открывается в собственном торговом центре на проспекте Дзержинского. В планах — запуск как минимум еще 5 гипермаркетов. Но их придется реализовывать уже без россиян. Сначала Занадворнов и Груздев поделят свой бизнеса, а потом Занадворнов сначала продаст белорусам франшизу на ProStore, а потом в 2010 году — и свою долю в проекте.

Самодостаточный белорусский владелец розничного бизнеса строит амбициозные планы по его развитию. Кроме инвестиций в крупный формат «Трайпл» вкладывает деньги в небольшие магазины. Создается бренд MiniStore, и в начале 2010-х годов под ним открываются первые торговые точки в Минске, Гродно и Новогрудке. Заявляется о намерении построить сетей из 100−120 MiniStore. Но вскочить в последний вагон стремительно развивающегося формата «магазинов у дома» Юрию Чижу не удается, и он вскоре отказывается от этого проекта.

Его ProStore могли исчезнуть с карты продовольственного ритейла страны в 2015—2016 годах. Неплатежи поставщиками и кредиторам привели к росту задолженности, а задержание бизнесмена в 2016 году только усугубило положение девелоперского и розничного бизнеса «Трайпла». Только вмешательство властей спасло от резкого и чреватого для многих обрушения бизнеса. В итоге обрушение растянулось на несколько лет.

«Корзинка»

Небольшие «магазины у дома» под брендом «Корзинка» с 2001 года открывает дистрибутор продуктов питания Игорь Чернявский.

Его проект получается сразу с претензией на национальный масштаб — торговые площадки, которые успевает включить в орбиту своего влияния бизнесмен, располагаются в Минске, Гомеле, Бресте, Лиде и Солигорске.

С середины 2000-х годов сеть стремительно разрастается за счет продажи франшиз — в этом Игорь Чернявский становится пионером в продовольственной рознице Беларуси. Альянс с украинским банкиром Николаем Лагуном придает новый импульс бизнесу. Но и одновременно становится и концом для «Корзинок». Во второй половине 2000-х годов бизнесмены выведут на рынок новый розничный бренд «Родная сторона» и в 2012 году в пользу него откажутся в рамках ребрендинга от «Корзинок».

«Родная сторона»

«Родная сторона» — самый успешный розничный бренд конца 2000-х — начала 2010-х годов. В течение некоторого времен он лидирует по охвату, опережая «Евроопт». Он первым достигает уровня в 100 торговых точек. А всего на пике развития в структуру розничного бизнеса Игоря Чернявского и Николая Лагуна входят свыше 120 магазинов.

Бренд исчезнет в 2015 году. В нем у сети появляются проблемы с расчетами за поставленный товар, которые усугубляются крахом «Дельта-Банка», принадлежащего соинвестору из Украины. В первой половине 2015 года большая часть торговой сети отойдет ритейлеру «Доброном», который, благодаря этому, выходит на второе место по охвату сети после «родственного» ему «Евроопта». Некоторые магазины «Родной стороны» перейдут к другим игрокам. Самые лакомые куски (вроде бывшего «Юбилейного-92») получат «Соседи».



marketing.by

«Базар»

Владельцы пионера сетевого продовольственного ритейла из RTL-Holdings, открывшие первый «Рублевский» в 2003 году, чтобы не отстать от агрессивных «Евроопта» и «Родной стороны», делают ставку на внешние заимствования. В 2008, 2011, 2013 и 2015 годах RTL-Holdings в совокупности получает свыше 75 млн долларов от Международной финансовой корпорации (IFC) и других финансовых структур на расширение сети

В рамках третьей программы поддержки, стартовавшей в 2013 года, 20 млн долларов должны пойти на открытие магазинов в новом формате — эконом-маркетов «Базар». Несколько из них будет введено в эксплуатацию. Но этот факт пройдет мимо подавляющего числа покупателей: очень скоро бренд станет историей.

«Вестер»

Часть средств из третьей программы IFC, полученной владельцами RTL-Holdings, предназначены на активизацию на рынке M&A. И в 2013 году, благодаря им, владельцы «Рублевских» стирают с белорусского розничного рынка российский бренд «Вестер».

Эта федеральная сеть, созданная калининградским бизнесменом Олегом Болычевым, приходит в Беларусь в 2008 году. Первый «Вестер» появляется в торговом центре Globo. Российский инвестор заявляет об амбициозных планах в Беларуси. Планируется открыть по меньшей мере 12 супермаркетов и, кроме Минска, выйти на рынки Могилева, Гомеля и Витебска.

В итоге сеть не выйдет за пределы белорусской столицы и откроет только еще один новый супермаркет. В 2010 году российские и белорусские «Вестеры» отойдут за долги из кредитору — «Сбербанку России». А тот продаст непрофильный актив владельцам «Рублевских».

«Линия»

Еще меньшей окажется белорусская история у другого российского ритейлера — курской «Линии».

Первый гипермаркет в Гомеле откроет в 2010 году владелец многопрофильной «Корпорации «ГРИНН» Николай Грешилов. До кризиса он тоже настроен оптимистично, планируя расширение своего белорусского бизнеса за счет еще одного гипера в Гомеле и двух аналогичных точек в Витебске и Могилеве. Но уже в 2012 году Николай Грешилов продаст свою одинокую точку «Евроторгу».

«Аметист»

Про этот проект помнят мозыряне и, возможно, некоторые жители Борисова и Минска. Именно в этих городах успеет в конце 2000-х годов засветится сербский миллионер Мирослав Мискович.

Он несколько лет с помощью франчайзи продает в Беларуси спортивные товары через магазины Delta Sport, а потом решает распространить на местный рынок свой розничный проект в продовольственном сегменте.

В 2008 году регистрируется компания «Ритейл Партнерс Бел» и перед ней ставится цель — к 2012 году открыть 123 магазина в 22 городах страны. Проект будет свернут через полтора года. На пике в сеть входило 12 магазинов, из которых 10 — в Мозыре.

«Тропинка»

Литовско-белорусские владельцы сети «Соседи» в середине 2000-х годов вывели на рынок формат эконом-магазинов «Тропинка" — небольших торговых точек. Большинство приобретений сети в регионах, куда выходит ритейлер для масштабирования бизнеса, тоже становятся «Тропинками».

«Тропинка» стала не нужна в рамках изменения стратегии во второй половине 2010-х годов — все магазины стали «Соседями».

«Бруснічка»

Владельцы «Евроторга», запустившие и потом закрывшие свой проект в эконом-сегменте «Бруснічка, в итоге все-таки не отказались от разных концептов в рознице.



Фото: Максим Пушкин, TUT.BY

«Бруснічка» просуществовала с августа 2017 по март 2019 года, а потом частично стала «Еврооптом», частично новым дискаунтером «Хит!». С чем это было связано, не комментировалось.

Заметим, что своя сеть «Брусничка» есть в Украине. Ее контролирует холдинг «СКМ» самого богатого украинца мира Рината Ахметова.