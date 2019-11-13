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Украинец Шаройко, помилованный Лукашенко: Условие освобождения - сохранение тайны причин ареста
14.11.2019 10:54 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Украинский журналист Павел Шаройко был освобожден под условие сохранения тайны его ареста в Беларуси. Об этом он рассказал в интервью
Шаройко пояснил, что не может отвечать на вопросы о том, за что его арестовали и как проходили следственные действия.
— К моему освобождению привлекались самые высокие лица двух государств, и были предоставлены гарантии от имени нашего государства. Они заключаются в том, что условием освобождения является сохранение тайны всех вопросов, связанных с моим арестом, проведением следственных действий, судебным разбирательством, осуждением и содержанием под стражей. Наше государство обязалось воздерживаться в будущем от заявлений о моем незаконном задержании. Я понимаю, что это интересно, но существуют обязательства, и это не моя прихоть — не разглашать подобную информацию, не комментировать, не давать оценку, не выдвигать претензии, не выносить негатива в публичное пространство, — заявил Шаройко.
Журналист рассказал об условиях содержания в колонии. По словам Шаройко, ему не хватало общения на украинском языке. Но осужденные белорусы хорошо его понимали, когда он говорил на родном языке.
— Ко мне относились с уважением и скажу, что не хватало общения на родном украинском языке, но белорусы, когда я переходил с ними на украинский, они даже просили, чтобы я не останавливался и продолжал. Они очень хорошо понимают наш язык. Даже приветствие, я их уже приучил — я им говорил «Слава Украине!» и они всегда отвечали «Героям слава!». То есть они относились с уважением и это тоже помогало. Не хватало общения, чтобы слышать наш язык, потому что самому говорить и не забывать — это одно, а быть в своей языковой среде — это совсем другое. Не хватало там периодической литературы, — рассказал Шаройко.
В СИЗО КГБ, где он содержался до суда, и в колонии была библиотека, также можно было выписывать за деньги оппозиционную белорусскую прессу.
— То есть ту, где более или менее можно было найти информацию даже об Украине, потому что в других изданиях об Украине очень мало писали. Была возможность просматривать новости по телевидению, вы также понимаете, что это были новости больше русские, белорусские. Я смотрел не потому что мне было интересно, что происходит в Беларуси, а потому порой была информация об Украине как просто информационный повод. Я просто понимал, что происходит у нас, это давало мне возможность анализировать, сопоставлять информацию, читать между строк, — рассказал журналист.
Павел Шаройко подчеркнул, что у него ни на кого нет обиды за арест.
— Обиды никакой нет, я хотел бы еще раз поблагодарить, особенно президента нашей страны Владимира Александровича Зеленского, а также президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко, Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову, коллег, дипломатов, представителей спецслужб за то, что они делали и сделали все возможное и невозможное, чтобы я сейчас был здесь, рядом с вами, — сказал журналист.
Он также добавил, что не знает, является ли персоной нон грата в Беларуси и не исключает, что в будущем приедет в страну.
Дело Шаройко
Украинского журналиста Павла Шаройко осудили в Беларуси на 8 лет лишения свободы за шпионаж. 20 ноября 2017 года КГБ Беларуси
Павел Шаройко
4 октября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский
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