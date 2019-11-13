Лукашенко вновь озаботился ситуацией на границе с Россией. Беларусь инициирует изменения договора

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 14 ноября принял с докладом о взаимодействии Беларуси и России в пограничных вопросах председателя Госпогранкомитета Анатолия Лаппо и госсекретаря Совета Безопасности Станислава Зася. Беларусь инициирует изменения в белорусско-российский договор о взаимных усилиях в охране границы. Об этом сообщает пресс-служба президента.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Договор о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства Беларусь и Россия подписали в 1995 году. Он автоматически продлялся каждые пять лет, в ноябре вновь истекает срок действия этого документа. Необходимость продления договора и послужила причиной проанализировать взаимодействие пограничных ведомств Беларуси и России. Ранее Александр Лукашенко поручал проработать эту тему с российскими партнерами.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь на 100% выполняет свои обязательства. Это, по его словам, касается в первую очередь борьбы с незаконным оборотом наркотиков и оружия, нелегальной миграцией и поиска похищенных автомобилей.

— Пограничное ведомство Беларуси просто в разы эффективнее работает на совместных границах, — заявил президент. — Мы на первых метрах нашего общего отечества надежно защищаем как свои интересы, так и нашего главного союзника — Российской Федерации. Вроде бы проблем нет, но в то же время, по информации других ведомств, они есть.

Лукашенко напомнил, что не все граждане третьих стран беспрепятственно проезжают белорусско-российскую границу.

— То есть, если иностранный гражданин (австриец, немец, поляк) въехал через границу под Брестом, то его могут под Смоленском не пропустить даже с российской визой. Его возвращают назад: давай въезжай через латвийско-российскую границу или же через (странно!) украинско-российскую. Это что такое? Вроде бы все хорошо, но это вопрос, — сказал он.

Президент выразил недоумение, почему так происходит, тем более россияне признают, что белорусы охраняют границу лучше, чем они.

— Общее пространство Беларуси и России. Нет, говорят: «Возвращайся обратно и заезжай через Латвию». Что это за абсурд? И этот вопрос с россиянами надо решать, — подчеркнул Александр Лукашенко.

Беларусь инициирует изменение договора с Россией о границе

Как сообщил журналистам госсекретарь Совбеза Станислав Зась, Беларусь считает необходимым внесение изменений в договор с Россией о взаимных усилиях по охране границы, и соответствующую задачу Александр Лукашенко уже поставил, пишет ТАСС .

— Ряд положений этого договора, безусловно, потеряли свою актуальность. Времени прошло немало, ситуация изменилась, — сказал он. — Ряд положений договора приносят реальную пользу, выполняются двумя сторонами, но в целом договор требует актуализации и усиления.

По словам Зася, ситуация, которая складывается на общих границах, требует более согласованных действий обоих заинтересованных ведомств и обеих стран. «Мы к этому готовы», — отметил он.

«Самая странная граница в Европе»

О проблемах на белорусско-российской границе Александр Лукашенко говорит уже не в первый раз. Летом 2018 года, посещая погранзаставу «Дивин» в Кобринском районе, он сказал , что «нам нельзя уподобляться россиянам».

— Они сами не понимают, чего хотят и что они делают на белорусско-российской границе. Пусть определяются. Определятся — нам не проблема ответить. Мы готовы в любой момент адекватно дать ответ. Если они хотят закрыть границу — пожалуйста. Закроют — мы в ответ также должны ввести контроль на границе, — подчеркнул Лукашенко.

А в январе прошлого года он поставил задачу в течение 2018 года урегулировать разногласия с российской стороной в пограничной сфере.

— С февраля 2016 года белорусско-российская граница приобрела негласный статус, как ее часто называют в интернете и везде, «самой странной границы в Европе». С этого времени российская сторона без официального уведомления начала осуществлять полноценный паспортный контроль в отношении всех лиц, следующих на автомобильном транспорте, а затем — на авиа- и железнодорожном, — подчеркнул Александр Лукашенко.

Камень преткновения — взаимное признание виз

Границу между Россией и Беларусью граждане обеих стран могут пересекать без визы. Многие иностранцы думают, что если спланировать поездку в Россию через Беларусь, то и у них не потребуют визы. Однако, это заблуждение. Согласно законодательству граждане третьих стран могут пересекать границу РФ лишь в международных пунктах пропуска. На внутренних границах Союзного государства подобных нет. Границу пересекать не могут как «простые» граждане третьих стран, так и водители, скажем, большегрузов или туристических автобусов, также имеющие паспорта других государств.

Соглашение о взаимном признании виз, которые Беларусь и Россия планируют подписать уже два года, позволило бы убрать контроль на внутренней границе для граждан третьих стран.

В июне стало известно, что с российской стороны согласование документа о взаимном признании виз полностью завершено, но не завершено с белорусской .