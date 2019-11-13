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Ермошина рекомендовала газете напечатать программу кандидата, снятую из-за фразы «С Лукашенко нет будущего»

14.11.2019 12:36 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глава ЦИК Лидия Ермошина рекомендовала газете «Бабруйскае жыццё» опубликовать программу кандидата от ОГП Александра Комара, которую ранее не напечатали из-за фразы «С Лукашенко у страны нет будущего». Об этом говорится в официальном ответе главы ЦИК на жалобу Комара.

Ранее газета Бобруйского горисполкома «Бабруйскае жыццё» отказалась печатать предвыборную программу кандидата в депутаты по Бобруйско-Ленинскому избирательному округу № 78 Александра Комара. Фразу «С Лукашенко у страны нет будущего» редакционный совет счел за крамолу.

Как рассказывал кандидат, решение не печатать его программу принималось на редакционном совете, который рекомендовал внести изменения в формулировку в пункте программы «Как это делать?» (Где содержалась фраза про Лукашенко, — Прим.TUT.BY). Если же он не согласится — отказать в публикации программы.


Кандидат подал жалобу в ЦИК и получил официальной ответ за подписью Лидии Ермошиной. Глава ЦИК написала, что «в связи с началом досрочного голосования и скорым наступлением дня выборов созыв Наблюдательного совета по контролю за соблюдением порядка и правил проведения предвыборной агитации в СМИ, образованного при ЦИК, затруднен».

«Вместе с тем, редакции газеты „Бабруйскае жыццё“ даны рекомендации по опубликованию вашей предвыборной программы в данной газете», — говорится в ответе Ермошиной.


 
 
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Газета Бобруйского горисполкома «Бабруйскае жыццё» отказалась печатать предвыборную программу кандидата в депутаты Александра Комара. Решение не печатать его...
 
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