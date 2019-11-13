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Лукашенко: Не надо вякать в СМИ и даже уже на госуровне, что белорусы - гиря на ногах России

14.11.2019 13:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая с докладом глав Госпогранкомитета и Совбеза, обратил внимание, что между пограничниками Беларуси и России проблем нет, между военными и транспортниками тоже все гладко, но когда все вопросы выводятся на правительственный уровень, вдруг появляется куча вопросов. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Как результат, нас постоянно упрекают: „Мы чуть ли не содержим Беларусь. Она рухнет, если мы ее не будем дотировать, содержать“. Надо посчитать, чего нам стоит защита совместной границы. Напомнить им о системе противовоздушной обороны: они долго просили меня, чтобы мы сделали ее совместно. От Балтики до Черного моря мы сегодня работаем на Российскую Федерацию. Это тоже денег стоит, и не только денег. И мы все равно нахлебники», — возмутился президент.

Глава государства напомнил, что сейчас Беларусь и Россия ведут переговоры по углублению интеграции. По его словам, все возникающие вопросы необходимо «свести, положить на стол и показать: старшие братья-россияне, вы посмотрите, какие услуги мы вам оказываем, и это недешево».

Александр Лукашенко также отметил, что недавно Беларусь за свои деньги закупила у России самолеты Су-30СМ. «Но мы же выполняем и функции защиты на этом направлении Российской Федерации, народа России. Так почему нам не помочь? Почему не поставить современное оружие? Мы умеем им пользоваться не хуже, чем россияне, но платим за это колоссальные деньги. Я не к тому, что мы не будем выполнять свои функции. Я к тому, что не надо вякать в средствах массовой информации и даже уже на государственном уровне, что белорусы — гиря на ногах», — заявил Александр Лукашенко.

«Поэтому надо все эти вопросы сводить на уровне правительства и на стол: вот, мы помогаем. И чтобы российское общество знало и понимало, что никакие белорусы не нахлебники, что русскому человеку, россиянину, в Беларуси не хуже, чем в России. Давайте прямо говорить: лучше, чем в России. И они это отмечают, — сказал президент. — Поэтому, если российское руководство готово в этом направлении действовать, тогда давайте будем с ними заключать новый договор по обороне наших границ. Если россияне не хотят этого, тогда нам надо быть готовыми, как мы и работаем сейчас, действовать, защищая свои интересы от имени Республики Беларусь, в одиночку. Все эти вопросы должны быть открыты, честны и обсуждаться на переговорах с руководством Российской Федерации, в данном случае с пограничным ведомством».

Беларусь и Россия ранее уже проработали дальнейшие шаги по совместной защите границ. Глава государства поинтересовался, каких договоренностей достигли стороны и каковы предложения Госпогранкомитета по поводу дальнейшей судьбы договора об охране внешней границы Союзного государства.

Лукашенко вновь озаботился ситуацией на границе с Россией. Беларусь инициирует изменения договора

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая с докладом глав Госпогранкомитета и Совбеза, обратил внимание, что между пограничниками Беларуси и России...
 
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Лукашенко вновь озаботился ситуацией на границе с Россией. Беларусь инициирует изменения договора
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