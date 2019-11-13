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Лукашенко: Не надо вякать в СМИ и даже уже на госуровне, что белорусы - гиря на ногах России
14.11.2019 13:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая с докладом глав Госпогранкомитета и Совбеза, обратил внимание, что между пограничниками Беларуси и России проблем нет, между военными и транспортниками тоже все гладко, но когда все вопросы выводятся на правительственный уровень, вдруг появляется куча вопросов. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
«Как результат, нас постоянно упрекают: „Мы чуть ли не содержим Беларусь. Она рухнет, если мы ее не будем дотировать, содержать“. Надо посчитать, чего нам стоит защита совместной границы. Напомнить им о системе противовоздушной обороны: они долго просили меня, чтобы мы сделали ее совместно. От Балтики до Черного моря мы сегодня работаем на Российскую Федерацию. Это тоже денег стоит, и не только денег. И мы все равно нахлебники», — возмутился президент.
Глава государства напомнил, что сейчас Беларусь и Россия ведут переговоры по углублению интеграции. По его словам, все возникающие вопросы необходимо «свести, положить на стол и показать: старшие братья-россияне, вы посмотрите, какие услуги мы вам оказываем, и это недешево».
Александр Лукашенко также отметил, что недавно Беларусь за свои деньги
«Поэтому надо все эти вопросы сводить на уровне правительства и на стол: вот, мы помогаем. И чтобы российское общество знало и понимало, что никакие белорусы не нахлебники, что русскому человеку, россиянину, в Беларуси не хуже, чем в России. Давайте прямо говорить: лучше, чем в России. И они это отмечают, — сказал президент. — Поэтому, если российское руководство готово в этом направлении действовать, тогда давайте будем с ними заключать новый договор по обороне наших границ. Если россияне не хотят этого, тогда нам надо быть готовыми, как мы и работаем сейчас, действовать, защищая свои интересы от имени Республики Беларусь, в одиночку. Все эти вопросы должны быть открыты, честны и обсуждаться на переговорах с руководством Российской Федерации, в данном случае с пограничным ведомством».
Беларусь и Россия ранее уже проработали дальнейшие шаги по совместной защите границ. Глава государства поинтересовался, каких договоренностей достигли стороны и каковы предложения Госпогранкомитета по поводу дальнейшей судьбы договора об охране внешней границы Союзного государства.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая с докладом глав Госпогранкомитета и Совбеза, обратил внимание, что между пограничниками Беларуси и России...
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