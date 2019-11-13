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За второй день голосования наблюдатели зафиксировали 159 нарушений на участках

14.11.2019 15:30 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По итогам второго дня голосования на выборах депутатов палаты представителей наблюдатели кампании «Право выбора» зафиксировали 159 нарушений на контролируемых избирательных участках. Об этом сообщил 14 ноября пресс-секретарь кампании Алексей Янукевич.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

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— Наши наблюдатели зарегистрировали 159 нарушений избирательного законодательства. Основными являются ненадлежащее хранение ящика для досрочного голосования — 68 таких случаев, а также несоответствие количества проголосовавших в протоколе комиссии данным наблюдателей, которые находятся все время на участке, — 36 случаев. По итогам нарушений подано 56 жалоб, — сказал Янукевич.

Также он отметил значительную разницу между явкой, указанной в протоколах избирательных комиссий, и данными наблюдателей. Они ведут наблюдение на 319 избирательных участках.

— Что касается цифр, то они уже очень красноречивые на этот момент: госпожа Ермошина по итогам двух дней голосования объявила досрочную явку 11,51%. Наши наблюдатели по тем округам, где идет наблюдение, дают цифры от 3,2% в Гродненской области до 8,1% в Минске. Даже с учетом того, что в округах, где есть наши наблюдатели, комиссии не решаются слишком повышать явку в сравнении с общими цифрами по стране, эта разбежка очевидна. Это уже свидетельствует, что идет накрутка рекордными темпами. Таких цифр по досрочному голосованию на предыдущих выборах не было, — добавил Янукевич.

Для сравнения: на парламентских выборах 2016 года по итогам двух дней досрочного голосования явка составляла 9,63%, на парламентских выборах 2012-го — 7,2%.

Дмитрий Солошкин, национальный координатор кампании, считает, что по применяемым механизмам проведения выборов эта кампания не отличается от предыдущих.

— Кампания идет уже отработанным образом, [результаты] могут отличаться в зависимости от председателей комиссий. Кто-то хочет показать, какой он преданный власти, кто-то более боязливый и будет делать все в последний момент, но в принципе все идет отработанными механизмами: приписывается явка, выгоняются наблюдатели. Я не думаю, что пишется отдельный сценарий на каждые выборы. Они знают свое дело — нагнать явку и озвучить данные, которые им спустят, — сказал Солошкин.

Он добавил, что на тех участках, где есть общежития и предприятия, избирателей принуждают участвовать в досрочном голосовании. В итоге разница явки на таких участках по сравнению с теми, которые находятся в спальных районах, достигает 10 раз.

— Основная накрутка явки при этом ожидается ближе к основному дню голосования, — подчеркнул Солошкин.

Также он сказал, что комиссии продолжают вывешивать протоколы в несоответствующие сроки.

— Это свидетельствует об их растерянности и нежелании озвучивать реальную явку, — заключил координатор.

По данным наблюдателей, в Брестском-Восточном округе по состоянию на 13 ноября проголосовали 5,3% избирателей, по данным комиссии — 5,8%, в Витебском-Чкаловском соответственно 5,1% (6,1%), Гомельском-Центральном — 3,2% (4%), Гродненском-Центральном — 4,7% (4,8%), Бобруйском-Ленинском — 5,5% (6,5%), Могилевском-Ленинском — 4,3% (5,7%), Могилевском-Центральном — 5,5% (8,2%), Пушкинском — 6,3% (9%), Коласовском — 8,1% (10%).

Во второй день досрочного голосования наибольшее завышение явки было выявлено на участке № 422 Пушкинского округа — 274 человека. По данным наблюдателей, там проголосовали 24 человека, по данным комиссии — 298.

Национальный координатор кампании Алексей Сигаев не исключает, что повышение явки на досрочных выборах будет использовано властями, чтобы обосновать низкую явку в основной день голосования.

— Возможно, в день выборов люди не пойдут на избирательные участки. Поэтому власти хотят показать, что избиратели побежали на досрочное голосование, а в день выборов не пошли голосовать, потому что это единственный выходной, — сказал он.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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