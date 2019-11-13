Первый Региональный форум предпринимательства пройдет в Беларуси

Первый Региональный форум предпринимательства пройдет в Бресте 21 ноября 2019 года в рамках Всемирной недели предпринимательства (Global Enterpreneurship Week). Форум проводится при финансовой поддержке Европейского союза и ПРООН, под патронажем Министерства экономики Республики Беларусь.

Основной целью Регионального форума предпринимательства является популяризация роли и вклада предпринимателей в устойчивое развитие регионов. Участники обсудят широкий круг вопросов, связанных с развитием инфраструктуры поддержки предпринимательства, включая работу центров поддержки бизнеса, инкубаторов малого предпринимательства, технопарков, функционированием бизнес-союзов и деловых кругов. Также форум станет площадкой для коммуникации между бизнесом, республиканскими и местными органами государственного управления, общественными советами и структурами по поддержке частной инициативы, малого и среднего бизнеса.

«Первый Региональный форум предпринимательства – это свидетельство поступательного движения государства в сфере развития регионов. Мы хотим продемонстрировать, что инновационность – экстерриториальна, что именно в регионах инновационное предпринимательство может выйти на новый уровень своего развития. Государство заинтересовано в развитии местного предпринимательства и прилагает все усилия для того, чтобы помочь местному бизнесу крепко стать на ноги», – отметил заместитель Министра экономики Республики Беларусь Дмитрий Матусевич.

Программа Первого Регионального форума предпринимательства предполагает серию мероприятий для предпринимателей и представителей местных органов государственной власти для обмена мнениями и опытом, участники смогут изучить современные тенденции и международный опыт в сфере развития инновационного предпринимательства, альтернативного финансирования бизнеса и финансовых технологий для развития малого и среднего бизнеса. Приглашенные эксперты расскажут о механизмах развития новых бизнес-моделей и инноваций внутри компаний. В программе также запланирована панельная дискуссия «Предпринимательская экосреда в регионах: роль, проблемы и перспективы», участники которой обсудят основные проблемы в развитии регионального предпринимательства.

Во время Первого Регионального форума предпринимательства состоится церемония награждения победителя Национальной премии «Ментор года». Цель премии – поддержать успешных бизнесменов, которые безвозмездно делятся своим опытом и передают молодежи вместе с ценными знаниями азарт предпринимательства. За премию поборются номинанты, которых выдвинули ведущие организации в сфере продвижения предпринимательства и стартов Беларуси. Победителя определит организационный совет Всемирной недели предпринимательства в Беларуси. Планируется, что премию победителю вручит министр экономики Республики Беларусь Дмитрий Крутой.

Более подробно с программой Форума можно ознакомится на сайте www.gew.by

О проекте «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь»

Проект финансируется Европейским союзом (ЕС) и реализуется Программой развития ООН (ПРООН) в партнёрстве с Министерством экономики Республики Беларусь. Цель проекта – поддержка экономической инициативы, конкурентоспособности и инноваций для инклюзивного развития на местном уровне в Республике Беларусь.

Проект реализуется как на национальном, так и на местном уровнях. Для его проведения определены 12 пилотных районов страны: Берёзовский и Кобринский районы Брестской области; Браславский и Оршанский районы Витебской области; Брагинский, Жлобинский и Хойникский районы Гомельской области; Лидский район Гродненской области; Борисовский и Молодечненский районы Минской области; Быховский и Кличевский районы Могилёвской области.

Проектом предусмотрена помощь инициативам, направленным на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства, создание стартапов и кластеров, а также организациям, заинтересованным стать поставщиками услуг по микрофинансированию, и предприятиям, нацеленным на решение социально-значимых проблем.