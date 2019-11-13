100 STEM-классов будут открыты в 2020 году при поддержке ПВТ и ИТ- сообщества

Источник материала: Tut.by

В Беларуси стартует масштабный образовательный проекта, в рамках которого по всей стране планируется открытие 100 STEM-центров, сообщается в пресс-релизе ПВТ. Об этом сегодня, во время открытия семнадцатого в стране STEM-класса в средней школе № 1 Дрогичина, объявили директор Парка высоких технологий Всеволод Янчевский и IT-предприниматель, председатель правления Ассоциации «Образование для будущего» Дмитрий Гурский. В мероприятии также участвовал председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис.



Фото: пресс-служба ПВТ



Проект по открытию STEM-классов — это инициатива ПВТ и IT-сообщества Беларуси.

— Я считаю поддержку образования ключевой задачей ПВТ и его компаний, — сказал директор Администрации Парка высоких технологий Всеволод Янчевский на открытии STEM-класса. — База успеха ПВТ заключается в учителях и школах, которые выпускают

ребят, создающих проекты мирового масштаба. Будет сильная система образования — будут таланты, дальнейший подъем ПВТ и всей страны. Я верю, что уже сейчас в наших STEM-классах учатся будущие основатели великих компаний и авторы революционных

проектов, которые прославят Беларусь.





Проект ориентирован на учебные заведения по всей стране. Планируется, что к концу 2020 года появятся 100 новых оборудованных STEM-классов, а также 300 учителей будут обучены STEM-подходу в преподавании.

— Я мечтаю, чтобы наступил момент, когда у всех детей из небольших городов и деревень появится возможность стать успешными благодаря IT, — сказал Дмитрий Гурский, основатель и СЕО стартап-компании Flo Health. — Очень много предстоит сделать для этого. Но я уверен, что при поддержке Парка высоких технологий, государства и IT-сообщества открытие 100 STEM-центров за следующий год — это достижимая задача. 100 STEM-центров — это десятки тысяч обучающихся детей в год. Я верю, что современные технологии — это ключ к новой белорусской мечте: быть успешным, никуда не уезжая.





Чтобы отобрать учебные заведения, где в 2020 году появятся STEM-классы, будет объявлен конкурс «Хочу учиться в STEM-классе! Сезон 2». Первый сезон завершился в конце 2018 года — средняя школа № 1 Дрогичина стала одним из десяти победителей этого конкурса.

Реализацией проекта займутся ПВТ и ассоциация «Образование для будущего». Совместно с ведущими педагогами и методистами разработают образовательные программы для STEM-классов, будут проводить курсы для педагогов, организуют систему поддержки с персональным менеджером, который поможет внедрить этот подход к образованию.





— Дети хотят общаться и весело проводить время. Задача школы и задача STEM-центров — заинтересовать и увлечь их в процессе получения новых знаний. Этим мы и руководствуемся в нашей работе: через робототехнику и программирование дети на практике изучают физику и математику, — говорит директор Ассоциации «Образование для будущего» Александр Хомич. — И это работает —

дети бегут на занятия! Они видят результат своей работы: например, собрав своего робота, они могут поехать на международные соревнования и познакомиться со сверстниками со всего мира.

В STEM-классах ученики смогут бесплатно заниматься программированием, робототехникой, 3D-моделированием, точными и естественными науками, развивать навыки инженерного творчества в дополнение к основным школьным занятиям. В 2020 году в новых центрах будут открыты новые образовательные направления: машинное

обучение и искусственный интеллект, Art (современные направления в искусстве и дизайне), планируется изучение FinTech, а также применения высоких технологий в химии/биологии/медицине. Планируется, что всего будет открыто до 5 новых направлений.