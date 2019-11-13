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100 STEM-классов будут открыты в 2020 году при поддержке ПВТ и ИТ- сообщества
14.11.2019 16:41 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси стартует масштабный образовательный проекта, в рамках которого по всей стране планируется открытие 100 STEM-центров, сообщается в пресс-релизе ПВТ. Об этом сегодня, во время открытия семнадцатого в стране STEM-класса в средней школе № 1 Дрогичина, объявили директор Парка высоких технологий Всеволод Янчевский и IT-предприниматель, председатель правления Ассоциации «Образование для будущего» Дмитрий Гурский. В мероприятии также участвовал председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис.
— Я считаю поддержку образования ключевой задачей ПВТ и его компаний, — сказал директор Администрации Парка высоких технологий Всеволод Янчевский на открытии STEM-класса. — База успеха ПВТ заключается в учителях и школах, которые выпускают
Проект ориентирован на учебные заведения по всей стране. Планируется, что к концу 2020 года появятся 100 новых оборудованных STEM-классов, а также 300 учителей будут обучены STEM-подходу в преподавании.
— Я мечтаю, чтобы наступил момент, когда у всех детей из небольших городов и деревень появится возможность стать успешными благодаря IT, — сказал Дмитрий Гурский, основатель и СЕО стартап-компании Flo Health. — Очень много предстоит сделать для этого. Но я уверен, что при поддержке Парка высоких технологий, государства и IT-сообщества открытие 100 STEM-центров за следующий год — это достижимая задача. 100 STEM-центров — это десятки тысяч обучающихся детей в год. Я верю, что современные технологии — это ключ к новой белорусской мечте: быть успешным, никуда не уезжая.
Чтобы отобрать учебные заведения, где в 2020 году появятся STEM-классы, будет объявлен конкурс «Хочу учиться в STEM-классе! Сезон 2». Первый сезон завершился в конце 2018 года — средняя школа № 1 Дрогичина стала одним из десяти победителей этого конкурса.
Реализацией проекта займутся ПВТ и ассоциация «Образование для будущего». Совместно с ведущими педагогами и методистами разработают образовательные программы для STEM-классов, будут проводить курсы для педагогов, организуют систему поддержки с персональным менеджером, который поможет внедрить этот подход к образованию.
— Дети хотят общаться и весело проводить время. Задача школы и задача STEM-центров — заинтересовать и увлечь их в процессе получения новых знаний. Этим мы и руководствуемся в нашей работе: через робототехнику и программирование дети на практике изучают физику и математику, — говорит директор Ассоциации «Образование для будущего» Александр Хомич. — И это работает —
В STEM-классах ученики смогут бесплатно заниматься программированием, робототехникой, 3D-моделированием, точными и естественными науками, развивать навыки инженерного творчества в дополнение к основным школьным занятиям. В 2020 году в новых центрах будут открыты новые образовательные направления: машинное
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Проект по открытию STEM-классов - это инициатива ПВТ и IT-сообщества Беларуси.
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