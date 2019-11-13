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Ермошина о «вбросе» бюллетеней в Бресте: Наблюдателя надо лишить аккредитации

14.11.2019 16:58 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глава ЦИК Лидия Ермошина считает, что наблюдатель в Бресте, снявший на видео попытку, с его точки зрения, вбросить пачку бюллетеней в ящик, нарушил закон и должен быть лишен аккредитации.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Он совершил злостное нарушение закона и гражданского, и избирательного. Во-первых, никого нельзя снимать — ни девушек, ни юношей, — без их согласия. Снимать на избирательном участке можно только с согласия председателя участковой комиссии. Нельзя вертеться около ящика для голосования. И тем более нельзя требовать что-либо у граждан. Он что, участковый оперуполномоченный, чтобы ему демонстрировали, что у них находится в руках? — заявила Ермошина.

Глава ЦИК считает, что все то, что совершил наблюдатель, — это просто недопустимо. И участковой избирательной комиссией будет дана надлежащая оценка его действиям.

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— Что же касается того, что у нее была пачка. Мы не знаем, что у нее было в руках. И избирательная комиссия, если мы говорим о вопиющих фактах, совершенно ни при чем, потому что сам наблюдатель подтверждает, что избирательная комиссия выдала ей только один избирательный бюллетень. Поэтому тут инсинуации. Более того, я могу сказать, что у нас, бывает, граждане опускают не только бюллетени, но и петиции в ящики для голосования, чтобы они дошли. Поэтому здесь это все на уровне предположений, создан скандал, причем создан скандал по вине наблюдателя, — заявила глава ЦИК.

На уточняющий вопрос журналистов, не стоит ли в таком случае сделать ящики для голосования прозрачными, чтобы было видно, кто сколько бюллетеней бросает, Ермошина отметила, что ящики везде разные.

— Все зависит от того бюджета, который был потрачен организацией, отвечающей за участок для голосования на выборы. Там, где деньги вложили — Гродненская область в этом году за счет местного бюджета меняла ящики для голосования — они там полупрозрачные, на территории Витебска это почти повсеместно. Либо это местные власти из бюджета выделяют средства, либо спонсорские взносы, либо сами участки создают подобные ящики для голосования. Республиканский бюджет на это средства не выделяет, — сказала Ермошина.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Лидия Ермошина считает, что самая главная проверка инцидента в Бресте - это лишение данного наблюдателя аккредитации.
 
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