Сотрудника валютно-фондовой биржи приговорили к штрафу в 500 базовых за незаконное вознаграждение

Источник материала: Tut.by

В суде Советского района Минска 14 ноября огласили приговор сотруднику Белорусской валютно-фондовой биржи. По статье о получении незаконного вознаграждения он осужден на штраф в размере 500 базовых величин, сообщили TUT.BY в суде.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Упоминаний об этом деле в СМИ найти не удалось. Известно лишь, что фигурант — главный специалист отдела технического сопровождения из Управления информационных технологий ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Мужчину обвиняли по ч.1 ст. 433 Уголовного кодекса за незаконное вознаграждение. В отличие от статьи о получении взятки, под действие этой подпадает не должностное лицо, а просто работник государственного органа или организации.

Ответственность наступает, когда такой работник получает какое-либо имущество, другую выгоду за действие (бездействие) в пределах своих обязанностей или просто выполнение своей работы, за которую и так получает зарплату.

Судя по части статьи, вознаграждение не превышало 250 базовых величин (около 6 тысяч рублей).

По приговору суда, обвиняемый должен заплатить штраф в 500 базовых величин, что равно почти 12 тысячам 750 рублям. Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.