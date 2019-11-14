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Путин рассчитывает, что Беларусь и Россия до конца года урегулируют вопросы по цене на газ

14.11.2019 22:27 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Россия и Беларусь до конца года должны урегулировать вопросы по цене на газ. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии, сообщает ТАСС.

«Переговоры с Беларусью идут по плану. Надеюсь, до конца года мы это отрегулируем», — сказал Путин.

В 2019 году истекает действие протокола о ценах на газ, который Беларусь и Россия заключили в 2017 году. По этому документу к концу 2018 года стороны должны были выработать общую формулу, с тем чтобы выйти в перспективе на сопоставимые цены на газ для Беларуси и для потребителей Смоленской области России. А уже 1 июля этого года подписать соответствующее межправительственное соглашение.

Посол Беларуси в России Владимир Семашко в начале июля в интервью отметил, что Минск предложил Москве четыре методики расчета цены на газ, но не получил ответа ни на одно из предложений.

Сейчас Беларусь покупает у России газ за 127 долларов за кубометр.
Белорусская сторона настаивает на снижении цены до внутрироссийского уровня. В свою очередь Россия увязала решение этого вопроса с темой углубления интеграции между двумя странами.

13 ноября Сергей Румас сообщил, что Беларусь и Россия до настоящего времени не смогли согласовать дорожные карты по интеграции в сфере нефти, газа и энергетики, но еще есть время для урегулирования данных вопросов. При этом Румас уточнил, что в случае отсутствия компромисса в этой сфере на уровне правительств двух стран эти вопросы будут переданы на рассмотрение президентов.

 
Теги: Минск
 
 
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Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии.
 
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