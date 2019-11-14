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Путин рассчитывает, что Беларусь и Россия до конца года урегулируют вопросы по цене на газ
14.11.2019 22:27 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Россия и Беларусь до конца года должны урегулировать вопросы по цене на газ. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии,
«Переговоры с Беларусью идут по плану. Надеюсь, до конца года мы это отрегулируем», — сказал Путин.
В 2019 году истекает действие протокола о ценах на газ, который Беларусь и Россия заключили в 2017 году. По этому документу к концу 2018 года стороны должны были выработать общую формулу, с тем чтобы выйти в перспективе на сопоставимые цены на газ для Беларуси и для потребителей Смоленской области России. А уже 1 июля этого года подписать соответствующее межправительственное соглашение.
Посол Беларуси в России Владимир Семашко в начале июля в интервью
Сейчас Беларусь покупает у России газ за 127 долларов за кубометр.
13 ноября Сергей Румас
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Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии.
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