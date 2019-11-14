Отсрочки, наркотики, прах умерших, растительный мир. Какие законопроекты за три года рассмотрели депутаты

Источник материала: Tut.by

До «пересменки» в Овальном зале Дома правительства остались считанные дни — 17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы и в 110 депутатских кресла сядут, скорее всего, 78 новых депутатов (из кандидатов в депутаты 32 человека — действующие депутаты, идущие на второй срок).

Нынешний парламент досрочно покидает свои кресла — из-за того, что президентские и парламентские выборы выпали на 2020-й год, выборы новых депутатов решили провести на год раньше.

За время своей каденции белорусские парламентарии приняли несколько общественно важных законопроектов и внесли изменения в ряд законов. TUT.BY собрал самые важные документы, которые рассмотрели и за которые проголосовали депутаты шестого созыва.





Против президента не «ходили»

За три года работы действующие депутаты рассмотрели 449 законопроектов. Из них самими депутатами было инициировано лишь 6, президентом — 24, остальные — правительством.

Из «своих» шести депутаты смогли продвинуть внесение изменений в закон «О растительном мире», поправки в Лесной кодекс и поправки в закон «Об охраняемых природных территориях».

Но были еще три важных закона, изменения в которые депутаты инициировали сами: «О приватизации государственного имущества и преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества», «Об инвестициях» и Избирательный кодекс.





Законопроект «О внесении изменений и дополнений в Избирательный кодекс» начали готовить к рассмотрению в июне этого года, поэтому принять его парламентарии шестого созыва не успели — он останется в «наследство» следующему созыву.

А вот два оставшихся законопроекта прошли довольно тернистый пусть. Изменения в законы «О приватизации» и «Об инвестициях» были направлены на улучшение бизнес-климата, и их приняли обе Палаты парламента, но «не прошли» через президента: оба были возвращены в парламент с возражениями главы государства.

Как поясняла у себя в Facebook депутат Анна Канопацкая, в законе «О приватизации» президент распорядился дать более четкое определение начальной цены продажи объектов приватизации. Кроме того, Лукашенко посчитал нецелесообразным сокращение срока исковой давности по приватизационным сделкам. По закону «Об инвестициях» президент высказал возражения о нецелесообразности закрепления в законе порядка компенсации национализируемого и реквизируемого имущества ввиду его излишней детализации.

Как уверяла Канопацкая, возражения концептуально перечеркнули смысл поправок, а также работу сотен людей, в том числе экспертов Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития. Депутат предлагала законный вариант преодолеть возражения президента: парламент мог принять специальное постановление и снова проголосовать за поправки в старой редакции.

— Но самое интересное было после. Депутаты, которые разрабатывали законопроекты, казалось бы должны горой за них стоять. Тем более, проекты приняты всем Национальным собранием! Но нет. Они голосуют за согласие с возражениями президента и перечеркивают одновременно и свою работу, и поддержку других депутатов и сенаторов! Но ведь проекты были приняты на прошедшей сессии единогласно! — возмущалась Канопацкая.

В итоге по одним поправкам 87, а по другим 88 депутатов проголосовали за то, чтобы согласиться с президентскими возражениями. Против был лишь один депутат — Анна Канопацкая.

Новые правила для массовых мероприятий

В конце 2018 года депутаты внесли изменения и дополнения в закон «О массовых мероприятиях», которые повлияли на организацию уличных акций.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Самое важное, что теперь определено, сколько организаторы массового мероприятия должны платить сотрудникам милиции, «скорой» и дворникам. Сумму привязали к числу участников: три базовые — для мероприятия на десять человек, 25 базовых — до сотни человек, 150 базовых для мероприятия от сотни до тысячи человек, если еще больше людей — 250 базовых (6375 рублей).

Более того, озвученные тарифы работают только для постоянных мест проведения массовых мероприятий, определенных органами власти. Если же организаторы просят о другом месте и получают согласие, то тариф увеличивается в полтора раза.

Суммы для организаторов массовых мероприятий оказались неподъемными: в апреле организаторы «Чернобыльского шляха» отозвали заявку на его проведение, потому что расходы на его проведение составляли 5737 рублей, а в марте за отказ оплатить расходы по проведению Дня Воли в Минске его организаторов оштрафовали за нарушение порядка организации массовых мероприятий.

В интернете была создана петиция, в которой призывали парламент отменить внесенные изменения. Но председатель постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и СМИ Валентина Ражанец, отвечавшая на петицию, заявила , что в парламенте не считают необходимым отменять оплату услуг государственных служб на массовых мероприятиях.

Экстремизм, статья 328, отсрочки

В этом году парламент также проголосовал за внесение изменений в закон «О противодействии экстремизму» , который направлен на усиление борьбы с пропагандой нацизма и экстремизма. К работе над законопроектом, помимо заинтересованных государственных структур, были привлечены представители Национальной академии наук, исторического факультета БГУ, общественных организаций.

Теперь уголовная ответственность предусмотрена за реабилитацию нацизма, а также административная — за хранение или приобретение в целях распространения нацистской, экстремистской и террористической символики и атрибутики.

Одно из важных изменений, за которое проголосовали действующие депутаты, —

послабления по антинаркотической статье 328 Уголовного кодекса. Первое голосование по вопросу о поправках в антинаркотическую статью должно было состояться в начале года , но тогда поправки были сняты с голосования. К этому вопросу вернулись в июне и за смягчение наказания по этой статье проголосовало 93 депутата.



«Матери 328» на встрече с председателем постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности Валентином Михневичем. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Изменения в статью 328 УК включили в себя снижение на два года нижнего предела наказаний по частям 2 и 3 этой статьи (изготовление, хранение, сбыт наркотиков в одиночку или группой лиц соответственно). Теперь суд, при вынесении приговора, может наказать виновных минимальным сроком на три года лишения свободы по части 2 статьи 328 и шестью годами по ч. 3 ст. 328.

Но одним из самых резонансных законов за три года стал закон «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства», который в народе прозвали «законом об отсрочках» . Самое главное нововведение в нем касается отсрочки — теперь она дается всего один раз, пока молодой человек учится в колледже или университете. Чтобы продолжить образование после использования отсрочки, к примеру, в магистратуре или аспирантуре, нужно будет сначала отслужить. Также теперь военкоматы смогут формировать свои списки невыездных из страны, если призывник, по их мнению, надлежащим образом получил повестку, а в военкомат не явился.



Фото: Олег Киндар, TUT.BY

На голосование законопроект вынесли 26 июня. Против него в интернете создали петицию, под которой подписалось 10 тысяч человек. Законопроект в парламенте представлял министр обороны Андрей Равков, который посетовал на снижение количества призывных ресурсов в связи с демографической ситуацией в стране, ухудшение здоровья юношей, а также большое количество отсрочек, которые действовали до этого законопроекта.

Депутаты активно обсуждали законопроект, что в парламенте случается не так уж и часто. Они задали Равкову немало вопросов. Но все равно во время первого чтения за законопроект об отсрочках проголосовало 87 депутатов, против — 6, не голосовало — 7. Через несколько дней законопроект рассматривали во втором чтении. Перед голосованием выступил лишь один депутат — Анна Канопацкая. Она обратила внимание на негативную реакцию общества на проект и попросила принять взвешенное решение.

Итог — «за» проголосовало 85 депутатов, «против» — 9. «Закон об отсрочках» был одобрен Советом Республики и подписан президентом.

Фотография дома Ермошиной в Дроздах «вылилась» в новый закон

В июне этого года Палата представителей приняла в первом чтении проект Закона «О персональных данных» . Закон будет применяться в отношении данных физлиц в связи с профессиональной или коммерческой деятельностью. Если данные или их совокупность позволяют идентифицировать именно вас (например, фамилия, имя и отчество, отпечатки пальцев, изображение, код ДНК), то такие данные считаются персональными. Оператор, который их обрабатывает с использованием средств автоматизации или без использования таких средств (но с возможностью поиска — например, картотеки, списков и базы данных), должен обеспечить соблюдение требований закона.





Интересно, что закон появился после того, как глава Центризбиркома Лидия Ермошина возмутилась публикацией фотографий ее дома в Дроздах.

— Интересно, с какого письменного согласия портал tut.by публикует на своих страницах снимки домов, палисадники чиновников и так далее. Как, собственно, и мой дом, попадающий в материалы, которые очень читают. На каких основаниях? Когда мы их [журналистов] будем контролировать за это? — заявила Ермошина в мае. А уже в июне законопроект был принят в первом чтении.

Как пояснял тогда журналистам директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов, в отдельных случаях закон может коснуться СМИ. Например, он подтвердил, что публикация фото коттеджа главы ЦИК Лидии Ермошиной с указанием, что это ее недвижимость, будет невозможна без согласия Лидии Михайловны.

Законопроект будут еще рассматривать во втором чтении.

Предложили запретить развеивать прах умершего

Озаботились нынешние депутаты не только о живых, но и об усопших — они принять в первом чтении изменения в «погребальные законы» . Когда изменения вступят в силу, в Беларуси будет введен запрет на захоронение способом, не предусмотренным законом о погребении. Например, нельзя будет развеивать прах умершего. Обязанность по содержанию в «надлежащем состоянии» участка для захоронения или места в колумбарии законопроект предлагает возложить в том числе на того, кто установил надмогильный памятник.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

По инициативе Минздрава депутаты приняли в первом чтении изменения в закон «О лекарственных средствах» . Изменения предполагают, что, если препарат зарегистрирован, пять лет применяется в Беларуси и в других странах мира, проходит процедуру перерегистрации, то следующее регистрационное удостоверение ему выдается бессрочно. То есть препарат будет реализовываться столько, сколько в нем есть потребность, если нет никаких данных о его неблагоприятных последствиях. Это поможет избежать ситуаций, когда из аптек пропадают привычные препараты, например, йодсодержащие.