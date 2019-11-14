|
Отсрочки, наркотики, прах умерших, растительный мир. Какие законопроекты за три года рассмотрели депутаты
15.11.2019 07:02 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
До «пересменки» в Овальном зале Дома правительства остались считанные дни — 17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы и в 110 депутатских кресла сядут, скорее всего, 78 новых депутатов (из кандидатов в депутаты 32 человека — действующие депутаты, идущие на второй срок).
Нынешний парламент досрочно покидает свои кресла — из-за того, что президентские и парламентские выборы выпали на 2020-й год, выборы новых депутатов решили провести на год раньше.
За время своей каденции белорусские парламентарии приняли несколько общественно важных законопроектов и внесли изменения в ряд законов. TUT.BY собрал самые важные документы, которые рассмотрели и за которые проголосовали депутаты шестого созыва.
Против президента не «ходили»
За три года работы действующие депутаты рассмотрели 449 законопроектов. Из них самими депутатами было инициировано лишь 6, президентом — 24, остальные — правительством.
Из «своих» шести депутаты смогли продвинуть внесение изменений в закон «О растительном мире», поправки в Лесной кодекс и поправки в закон «Об охраняемых природных территориях».
Но были еще три важных закона, изменения в которые депутаты инициировали сами: «О приватизации государственного имущества и преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества», «Об инвестициях» и Избирательный кодекс.
Законопроект «О внесении изменений и дополнений в Избирательный кодекс» начали готовить к рассмотрению в июне этого года, поэтому принять его парламентарии шестого созыва не успели — он останется в «наследство» следующему созыву.
А вот два оставшихся законопроекта прошли довольно тернистый пусть. Изменения в законы «О приватизации» и «Об инвестициях» были направлены на улучшение бизнес-климата, и их приняли обе Палаты парламента, но «не прошли» через президента: оба были возвращены в парламент с возражениями главы государства.
Как поясняла у себя в
Как уверяла Канопацкая, возражения концептуально перечеркнули смысл поправок, а также работу сотен людей, в том числе экспертов Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития. Депутат предлагала законный вариант преодолеть возражения президента: парламент мог принять специальное постановление и снова проголосовать за поправки в старой редакции.
— Но самое интересное было после. Депутаты, которые разрабатывали законопроекты, казалось бы должны горой за них стоять. Тем более, проекты приняты всем Национальным собранием! Но нет. Они голосуют за согласие с возражениями президента и перечеркивают одновременно и свою работу, и поддержку других депутатов и сенаторов! Но ведь проекты были приняты на прошедшей сессии единогласно! —
В итоге по одним поправкам 87, а по другим 88 депутатов проголосовали за то, чтобы согласиться с президентскими возражениями. Против был лишь один депутат — Анна Канопацкая.
Новые правила для массовых мероприятий
В конце 2018 года депутаты внесли изменения и дополнения в закон «О массовых мероприятиях», которые повлияли на организацию уличных акций.
Самое важное, что теперь определено, сколько организаторы массового мероприятия должны платить сотрудникам милиции, «скорой» и дворникам. Сумму привязали к числу участников: три базовые — для мероприятия на десять человек, 25 базовых — до сотни человек, 150 базовых для мероприятия от сотни до тысячи человек, если еще больше людей — 250 базовых (6375 рублей).
Более того, озвученные тарифы работают только для постоянных мест проведения массовых мероприятий, определенных органами власти. Если же организаторы просят о другом месте и получают согласие, то тариф увеличивается в полтора раза.
Суммы для организаторов массовых мероприятий оказались неподъемными: в апреле организаторы «Чернобыльского шляха» отозвали заявку на его проведение, потому что расходы на его проведение составляли 5737 рублей, а в марте за отказ оплатить расходы по проведению Дня Воли в Минске его организаторов оштрафовали за нарушение порядка организации массовых мероприятий.
В интернете была создана петиция, в которой призывали парламент отменить внесенные изменения. Но председатель постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и СМИ Валентина Ражанец, отвечавшая на петицию,
Экстремизм, статья 328, отсрочки
В этом году парламент также проголосовал за внесение изменений в закон
Теперь уголовная ответственность предусмотрена за реабилитацию нацизма, а также административная — за хранение или приобретение в целях распространения нацистской, экстремистской и террористической символики и атрибутики.
Одно из важных изменений, за которое проголосовали действующие депутаты, —
Изменения в статью 328 УК включили в себя снижение на два года нижнего предела наказаний по частям 2 и 3 этой статьи (изготовление, хранение, сбыт наркотиков в одиночку или группой лиц соответственно). Теперь суд, при вынесении приговора, может наказать виновных минимальным сроком на три года лишения свободы по части 2 статьи 328 и шестью годами по ч. 3 ст. 328.
Но одним из самых резонансных законов за три года стал закон «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства», который в народе прозвали
На голосование законопроект вынесли 26 июня. Против него в интернете создали петицию, под которой подписалось 10 тысяч человек. Законопроект в парламенте представлял министр обороны Андрей Равков, который посетовал на снижение количества призывных ресурсов в связи с демографической ситуацией в стране, ухудшение здоровья юношей, а также большое количество отсрочек, которые действовали до этого законопроекта.
Депутаты активно обсуждали законопроект, что в парламенте случается не так уж и часто. Они задали Равкову немало вопросов. Но все равно во время первого чтения за законопроект об отсрочках проголосовало 87 депутатов, против — 6, не голосовало — 7. Через несколько дней законопроект рассматривали во втором чтении. Перед голосованием выступил лишь один депутат — Анна Канопацкая. Она обратила внимание на негативную реакцию общества на проект и попросила принять взвешенное решение.
Фотография дома Ермошиной в Дроздах «вылилась» в новый закон
В июне этого года Палата представителей приняла в первом чтении проект Закона
Интересно, что закон появился после того, как глава Центризбиркома Лидия Ермошина
— Интересно, с какого письменного согласия портал tut.by публикует на своих страницах снимки домов, палисадники чиновников и так далее. Как, собственно, и мой дом, попадающий в материалы, которые очень читают. На каких основаниях? Когда мы их [журналистов] будем контролировать за это? — заявила Ермошина в мае. А уже в июне законопроект был принят в первом чтении.
Как пояснял тогда журналистам директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов, в отдельных случаях закон может коснуться СМИ. Например, он подтвердил, что публикация фото коттеджа главы ЦИК Лидии Ермошиной с указанием, что это ее недвижимость, будет невозможна без согласия Лидии Михайловны.
Законопроект будут еще рассматривать во втором чтении.
Предложили запретить развеивать прах умершего
Озаботились нынешние депутаты не только о живых, но и об усопших — они принять в первом чтении изменения в
По инициативе Минздрава депутаты приняли в первом чтении изменения в закон
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отсрочки, наркотики, прах умерших, растительный мир. Какие законопроекты за три года рассмотрели депутаты
Нынешний парламент досрочно покидает свои кресла - из-за того, что президентские и парламентские выборы выпали на 2020-й год, выборы новых депутатов решили провести...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)