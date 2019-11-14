За три дня на досрочных выборах в парламент проголосовали 19,43% избирателей

Источник материала: Tut.by

За первые три дня досрочного голосования — с 12 по 14 ноября — за своих депутатов проголосовали 19,43% избирателей. Наибольшая явка — в Витебской области, меньше всего белорусов пришло голосовать в Минске. Об этом свидетельствуют оперативные данные на сайте Центризбиркома.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Согласно информации ЦИК, за три дня в Минске явка составила 17,3%, в Брестской области — 17,74%, Витебской — 21,15%, Гомельской — 21,01%, Гродненской — 18,49%, Минской — 19,97%, Могилевской — 21,0%.

Досрочное голосование на выборах в Палату представителей Национального собрания седьмого созыва проходит 12−16 ноября, проголосовать на своих избирательных участках можно с 10.00 до 14.00, а также с 16.00 до 19.00.

В списки избирателей, по данным ЦИК, включено 6 млн 880 тысяч 605 человек. Наибольшее число избирателей в Минске — 1 млн 278 тысяч 713, наименьшее — в Гродненской области (755 тысяч 461). Кроме того, в списки избирателей внесены 3 тысячи 682 белорусских гражданина, находящихся за пределами республики.

Выборы в парламент Беларуси пройдут 17 ноября.