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На выборах в Беларуси не будет наблюдателей Европарламента

15.11.2019 07:25 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Европейский парламент не будет наблюдать за парламентскими выборами в Беларуси. Об этом говорится в официальном заявлении Европарламента.


Фото: Reuters

В заявлении отмечается, что ни один из депутатов не был уполномочен наблюдать или комментировать выборы в Беларуси от имени Европарламента.

— Следовательно, если один из евродепутатов решит наблюдать за избирательным процессом, он будет делать это в своем личном качестве и ни при каких обстоятельствах не будет представлять точку зрения или позицию Европейского парламента, — сказано в заявлении.

Выборы в парламент Беларуси пройдут 17 ноября. По данным ЦИК, на выборах аккредитованы 1027 иностранных наблюдателей, в том числе от СНГ, БДИПЧ ОБСЕ, ШОС, ПАСЕ. За выборами также будут наблдюдать представители дипломатического корпуса и независимые наблюдатели.

 
 
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В заявлении отмечается, что ни один из депутатов не был уполномочен наблюдать или комментировать выборы в Беларуси от имени Европарламента.
 
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