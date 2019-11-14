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На выборах в Беларуси не будет наблюдателей Европарламента
15.11.2019 07:25 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Европейский парламент не будет наблюдать за парламентскими выборами в Беларуси. Об этом говорится в
В заявлении отмечается, что ни один из депутатов не был уполномочен наблюдать или комментировать выборы в Беларуси от имени Европарламента.
— Следовательно, если один из евродепутатов решит наблюдать за избирательным процессом, он будет делать это в своем личном качестве и ни при каких обстоятельствах не будет представлять точку зрения или позицию Европейского парламента, — сказано в заявлении.
Выборы в парламент Беларуси пройдут 17 ноября. По данным
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В заявлении отмечается, что ни один из депутатов не был уполномочен наблюдать или комментировать выборы в Беларуси от имени Европарламента.
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