На выборах в Беларуси не будет наблюдателей Европарламента

Источник материала: Tut.by

Европейский парламент не будет наблюдать за парламентскими выборами в Беларуси. Об этом говорится в официальном заявлении Европарламента.



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В заявлении отмечается, что ни один из депутатов не был уполномочен наблюдать или комментировать выборы в Беларуси от имени Европарламента.

— Следовательно, если один из евродепутатов решит наблюдать за избирательным процессом, он будет делать это в своем личном качестве и ни при каких обстоятельствах не будет представлять точку зрения или позицию Европейского парламента, — сказано в заявлении.

Выборы в парламент Беларуси пройдут 17 ноября. По данным ЦИК , на выборах аккредитованы 1027 иностранных наблюдателей, в том числе от СНГ, БДИПЧ ОБСЕ, ШОС, ПАСЕ. За выборами также будут наблдюдать представители дипломатического корпуса и независимые наблюдатели.