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Cети «Остров чистоты» добавили вкус алкоголя

15.11.2019 07:54 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сеть магазинов «Остров чистоты» расширила свой ассортимент продуктами питания и алкогольной продукцией. Это побудило хозяев drogery-ритейлера сменить название на «Остров чистоты и вкуса», о чем сообщается на сайте компании.


Фото с сайта ostrov-chistoty.by

Ритейлер входит в холдинг «Ромакс», который включает производителя бытовой химии, парфюмерно-косметической продукции, туалетной бумаги, салфеток и импортера подобной зарубежной продукции. Компанию контролирует семья Виктора Ромука.

Сеть «Остров чистоты и вкуса» уже насчитывает более 550 магазинов. Ритейлер объединяет 5,2 тыс. сотрудников.

С недавних пор, помимо товаров бытовой химии, косметики и парфюмерии, средств гигиены и хозтоваров, на полках магазинов стали появляться продукты питания (детское питание, соки, чай, кофе, кондитерские изделия) и спиртные напитки.

Расширение ассортимента стало реакцией на увеличение конкуренции в drogery-сегменте.

Ближайшим конкурентом «Острова чистоты и вкуса» является сеть «Мила», насчитывающая более 430 магазинов. Недавно «Мила» привлекла инвесторов в лице фонда «Зубр Капитал» и Европейского банка реконструкции и развития. Финансы направят на создание собственного логистического центра и расширение сети магазинов. По плану 150 новых торговых объектов откроются к 2022 году.

Еще одним крупным игроком в данном сегменте является сеть «Магия», которая открылась в 2018 году и насчитывает 134 магазина. Ее преимуществом является аффилированность с хозяевами крупнейшего ритейлера Беларуси — компанией «Евроторг».

 
 
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Сеть магазинов «Остров чистоты» расширила свой ассортимент продуктами питания и алкогольной продукцией. Это побудило хозяев drogery-ритейлера сменить название на...
 
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