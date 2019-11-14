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Cети «Остров чистоты» добавили вкус алкоголя
15.11.2019 07:54 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сеть магазинов «Остров чистоты» расширила свой ассортимент продуктами питания и алкогольной продукцией. Это побудило хозяев drogery-ритейлера сменить название на «Остров чистоты и вкуса», о чем сообщается на сайте компании.
Ритейлер входит в холдинг «Ромакс», который включает производителя бытовой химии, парфюмерно-косметической продукции, туалетной бумаги, салфеток и импортера подобной зарубежной продукции. Компанию контролирует семья Виктора Ромука.
Сеть «Остров чистоты и вкуса» уже насчитывает более 550 магазинов. Ритейлер объединяет 5,2 тыс. сотрудников.
С недавних пор, помимо товаров бытовой химии, косметики и парфюмерии, средств гигиены и хозтоваров, на полках магазинов стали появляться продукты питания (детское питание, соки, чай, кофе, кондитерские изделия) и спиртные напитки.
Расширение ассортимента стало реакцией на увеличение конкуренции в drogery-сегменте.
Ближайшим конкурентом «Острова чистоты и вкуса» является сеть «Мила», насчитывающая более 430 магазинов. Недавно «Мила»
Еще одним крупным игроком в данном сегменте является сеть «Магия», которая
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Сеть магазинов «Остров чистоты» расширила свой ассортимент продуктами питания и алкогольной продукцией. Это побудило хозяев drogery-ритейлера сменить название на...
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