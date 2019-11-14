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Что строят в "спутниках"? Эксперт оценил ЖК «Янтарь», где квартиры стоят от $810 за кв.м

15.11.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В города-спутники уезжают те, кому сложно построится в Минске: очередники, покупатели из района или родители, оставившие столичные «метры» детям. Многие кивают на экологию, отсутствие городской суеты и чистый воздух, но ключевое в выборе, конечно, цена. Математика проста: чем дальше отдаляешься от МКАД, тем больше "метров" можешь себе позволить. Realt.by решил выяснить, влияют ли расположение и стоимость «квадрата» на качество новостройки. Вместе с независимым инженером технического надзора Казимиром Ревковским мы приняли квартиру в популярном ЖК «Янтарь» в городе Фаниполь. Что из этого вышло – в репортаже.

Что строят в "спутниках"? Эксперт оценил ЖК «Янтарь», где квартиры стоят от 0 за кв.м

«$40 тыс. за 42 “квадрата” не так и дешево»

Василий и Людмила – минчане. Вместе со съемочной группой и инженером они попали в свою новую квартиру в новостройке впервые. Супруги внимательно изучают «шахматку», боясь ошибиться дверью, – на каждом этаже по 6 квартир, а номеров пока нет. Вскоре мы находим нужную «однушку» – студию площадью 42 «квадрата» с раздельным санузлом и застекленной лоджией. Первое впечатление – «квартира меньше, чем думали»:

– Потолки, такое ощущение, что низкие, немного давят, и площадь как будто меньше. Но для первого жилья детям – нормально. С чего-то нужно начинать, – поделилась впечатлением от квартиры хозяйка. – Интересно было бы взглянуть, как помещение смотрится с отделкой, в доме есть такие квартиры. Они, правда, дороже. Мы посчитали, что ремонт дешевле будет сделать самим, чем купить у застройщика. Нам ведь переезд не «горит», можно постепенно все делать, многое – своими руками.

Что строят в "спутниках"? Эксперт оценил ЖК «Янтарь», где квартиры стоят от 0 за кв.м
Что строят в "спутниках"? Эксперт оценил ЖК «Янтарь», где квартиры стоят от 0 за кв.м

На самом деле размеры помещения полностью соответствуют технической документации, просто в «бетоне» пространство смотрится не так, как с ремонтом и мебелью. Потолки в студии стандартные – 2,58 м, площадь жилой комнаты – около 19 «квадратов», кухня – чуть больше 9 кв.м. Чтобы не «съедать» пространство, Казимир советует не устанавливать подвесные потолки: «В остальном типичная квартира в новостройке». И да, в доме есть квартиры с отделкой от застройщика, посмотреть, как они выглядят, можно здесь.

Что строят в "спутниках"? Эксперт оценил ЖК «Янтарь», где квартиры стоят от 0 за кв.м
Что строят в "спутниках"? Эксперт оценил ЖК «Янтарь», где квартиры стоят от 0 за кв.м
Что строят в "спутниках"? Эксперт оценил ЖК «Янтарь», где квартиры стоят от 0 за кв.м

Пока инженер изучает квартиру на предмет строительных недочетов, мы общаемся с новоселами. Путь Василия и Людмилы в Фаниполь начался еще весной. В марте супруги стали присматриваться к «Янтарю», но все время сомневались и откладывали. В итоге приняли решение за день, купив новостройку за месяц до «приемки» за $40 тыс.:

 Квартиру искали с марта, общались с застройщиком этого комплекса, но постоянно откладывали на потом: лето, свои дела, ребенок у дочери родился, не до того было. А осенью встретили соседку, она и говорит: «А мы в Фаниполе квартиру покупаем». Я удивилась, думаю, и мы ведь там смотрели! Говорю мужу – давай попробуем. В итоге позвонили и выяснили, что в наличии осталась только одна квартира. Эта! Ноги в руки – бегом заключать договор. Так за день все и решилось. Но, на мой взгляд, $40 тыс. за 42 квадратных метра – недешево. Возможно, даже в Минске в эти деньги что-то и нашли бы, – делится Людмила. – Другой вопрос, что муж с сыном работают в Фаниполе. И квартира, где живем, прямо на выезде из Минска, отсюда – 12 минут на машине, очень удобно.

Что строят в "спутниках"? Эксперт оценил ЖК «Янтарь», где квартиры стоят от 0 за кв.м

Сам город новоселам нравится. Со слов Людмилы, в Фаниполе развивается инфраструктура, открываются сады, строятся магазины и супермаркеты. Женщина надеется, что рано или поздно в город даже проведут метро. Комплекс тоже не разочаровал: подъезды, парковка, детские площадки – все выглядит хорошо:

– Очень нравится воздух. Он совсем не такой, как в Минске. Здесь гораздо легче дышать. И район нормальный, дом вроде бы ничего. Я считаю, что для первого жилья детям – вариант хороший, а там видно будет. Станет тесно, появятся деньги – будем думать и расширяться. Соседка, к слову, тоже детям покупала. Вообще в пригороде минчан много – и в Фаниполе, и в Дзержинске, и в Смолевичах.

Что строят в "спутниках"? Эксперт оценил ЖК «Янтарь», где квартиры стоят от 0 за кв.м
Что строят в "спутниках"? Эксперт оценил ЖК «Янтарь», где квартиры стоят от 0 за кв.м
Что строят в "спутниках"? Эксперт оценил ЖК «Янтарь», где квартиры стоят от 0 за кв.м
Что строят в "спутниках"? Эксперт оценил ЖК «Янтарь», где квартиры стоят от 0 за кв.м
Что строят в "спутниках"? Эксперт оценил ЖК «Янтарь», где квартиры стоят от 0 за кв.м

Окна с приточной вентиляцией и системой безопасности

Что касается планировки, то собственникам по душе классика. Нишу между кухней и жилой комнатой новоселы планируют заложить. А вот лоджия с панорамным остеклением порадовала, особенно из-за «теплых» стеклопакетов:

– Лоджия хорошая: много света, добротные стеклопакеты, а не витражи, все сделано аккуратно, даже освещение есть. Мне нравится. Агенты из «Твоей столицы» говорили, что окна с шумоизоляцией и стены в новостройке ровные, чуть ли не сразу обои можно клеить. И, правда. Конечно, посмотрим еще, что скажет специалист, но, на первый взгляд, все неплохо.

Что строят в "спутниках"? Эксперт оценил ЖК «Янтарь», где квартиры стоят от 0 за кв.м
Что строят в "спутниках"? Эксперт оценил ЖК «Янтарь», где квартиры стоят от 0 за кв.м

Казимир подтвердил – окна в квартире действительно неплохие, но без замечаний все же не обошлось:

– В новостройке установлены ПВХ с приточной вентиляцией. Это значит, что проветривать помещения можно, не открывая створок. Есть замки для безопасности, что тоже – не лишнее, когда в семье есть маленькие дети. Окна в квартире и на лоджии герметичные, фурнитура хорошая, створки открываются и закрываются без изъянов. Никаких серьезных упущений я не увидел, но небольшие замечания все-такие есть. Все недочеты я зафиксировал на стекле, повторю в акте приемки, – пояснил специалист.

Что строят в "спутниках"? Эксперт оценил ЖК «Янтарь», где квартиры стоят от 0 за кв.м
Что строят в "спутниках"? Эксперт оценил ЖК «Янтарь», где квартиры стоят от 0 за кв.м
Что строят в "спутниках"? Эксперт оценил ЖК «Янтарь», где квартиры стоят от 0 за кв.м
Что строят в "спутниках"? Эксперт оценил ЖК «Янтарь», где квартиры стоят от 0 за кв.м

Среди замечаний эксперта – наличие царапин на подоконнике, профиле и стеклах; незакрепленный костыль отлива на окне в жилой комнате; отсутствие клея в месте соприкосновения подоконника и рамы; скол на оконной ручке.

– Если на окне присутствуют царапины больше допустимых размеров, то собственник имеет право требовать замены стекла в срок до 30 календарных дней. Однако важно учесть, что вы должны увидеть царапины при дневном освещении с расстояния в метр. Если не сможете увидеть, то застройщик в праве отказать, – добавил эксперт.

Что строят в "спутниках"? Эксперт оценил ЖК «Янтарь», где квартиры стоят от 0 за кв.м
Что строят в "спутниках"? Эксперт оценил ЖК «Янтарь», где квартиры стоят от 0 за кв.м
Что строят в "спутниках"? Эксперт оценил ЖК «Янтарь», где квартиры стоят от 0 за кв.м

«Тепловизор лучше использовать, когда на улице от минус 10 градусов»

Для того чтобы проверить герметичность швов, Казимир использует тепловизор. Данные по квартире хорошие, промерзаний быть не должно. На приборе видно, где проходят трубы отопления, эксперт отмечает их линиями – эта информация может пригодиться собственникам во время ремонта. Еще один занимательный нюанс – оказывается, трубы, установленные в полу квартиры, греют и вашу квартиру, и соседей снизу. Наиболее смекалистые пользуются этим, выкручивая собственные обогреватели на минимум и обогреваясь теплом соседа сверху.

– Тесты с тепловизором лучше проводить, когда разница между температурой воздуха внутри и снаружи помещения минимум 15 градусов. Если бы сейчас за окном было -20 градусов, то результаты были бы точнее, – добавил инженер.

Что строят в "спутниках"? Эксперт оценил ЖК «Янтарь», где квартиры стоят от 0 за кв.м
Что строят в "спутниках"? Эксперт оценил ЖК «Янтарь», где квартиры стоят от 0 за кв.м

«Новостройка стандартная, явных проблем тут нет»

Стены, пол и потолок в квартире ровные, проходят по самым низким границам допущений. Электрика исправна, вытяжка работает. На потолке в углу спальни хозяйка заметила ржавое пятно, оказалось – грязь. Никакой ржавчины или плесени в помещении нет.

Что строят в "спутниках"? Эксперт оценил ЖК «Янтарь», где квартиры стоят от 0 за кв.м
Что строят в "спутниках"? Эксперт оценил ЖК «Янтарь», где квартиры стоят от 0 за кв.м
Что строят в "спутниках"? Эксперт оценил ЖК «Янтарь», где квартиры стоят от 0 за кв.м
Что строят в "спутниках"? Эксперт оценил ЖК «Янтарь», где квартиры стоят от 0 за кв.м

В ходе дальнейшей проверки замечания появились лишь к входной двери – возле ручки Казимир обнаружил глубокие царапины. Этот недочет застройщик должен будет устранить.

Что строят в "спутниках"? Эксперт оценил ЖК «Янтарь», где квартиры стоят от 0 за кв.м

– Существенных проблем в квартире я не обнаружил. Тут больше всего мелких вопросов по окнам и входной двери. Несколько царапин. В остальном – это стандартная «панелька», неплохого качества. Поверхности достаточно ровные, подготовка под отделку нужна минимальная, с оговоркой об исправлении замечаний квартиру можно принимать, – подытожил Казимир.

Что строят в "спутниках"? Эксперт оценил ЖК «Янтарь», где квартиры стоят от 0 за кв.м
Что строят в "спутниках"? Эксперт оценил ЖК «Янтарь», где квартиры стоят от 0 за кв.м
Что строят в "спутниках"? Эксперт оценил ЖК «Янтарь», где квартиры стоят от 0 за кв.м
 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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В города-спутники уезжают те, кому сложно построится в Минске: очередники, покупатели из района или родители, оставившие столичные «метры» детям. Многие кивают на...
 
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