Пока инженер изучает квартиру на предмет строительных недочетов, мы общаемся с новоселами. Путь Василия и Людмилы в Фаниполь начался еще весной. В марте супруги стали присматриваться к «Янтарю», но все время сомневались и откладывали. В итоге приняли решение за день, купив новостройку за месяц до «приемки» за $40 тыс.:

– Квартиру искали с марта, общались с застройщиком этого комплекса, но постоянно откладывали на потом: лето, свои дела, ребенок у дочери родился, не до того было. А осенью встретили соседку, она и говорит: «А мы в Фаниполе квартиру покупаем». Я удивилась, думаю, и мы ведь там смотрели! Говорю мужу – давай попробуем. В итоге позвонили и выяснили, что в наличии осталась только одна квартира. Эта! Ноги в руки – бегом заключать договор. Так за день все и решилось. Но, на мой взгляд, $40 тыс. за 42 квадратных метра – недешево. Возможно, даже в Минске в эти деньги что-то и нашли бы, – делится Людмила. – Другой вопрос, что муж с сыном работают в Фаниполе. И квартира, где живем, прямо на выезде из Минска, отсюда – 12 минут на машине, очень удобно.