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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Половину расходов на зарубежные выставки и сертификацию экспортерам будет компенсировать государство Ровно половину расходов на зарубежные выставки и сертификацию экспортерам будет компенсировать государство. Это предусмотрено соответствующим указом, который...

Ровно половину расходов на зарубежные выставки и сертификацию экспортерам будет компенсировать государство. Это предусмотрено соответствующим указом, который накануне подписал Александр Лукашенко. Сегодня Беларусь поддерживает торговые отношения более чем со 170 государствами мира. Значительная часть в этой торговли приходится на экспорт товаров и услуг. В следующем году он должен увеличиться без малого на 4 %. В числе лидеров будут IT-сектор и транспорт. Большой экспортный потенциал имеют также образование, здравоохранение, финансовый сектор и туризм. Рассчитывают, что документ поможет уменьшить белорусским экспортерам издержки и позволит наладить прямые контакты с потенциальными потребителями.