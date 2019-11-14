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Половину расходов на зарубежные выставки и сертификацию экспортерам будет компенсировать государство

15.11.2019 07:03 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Ровно половину расходов на зарубежные выставки и сертификацию экспортерам будет компенсировать государство. Это предусмотрено соответствующим указом, который накануне подписал Александр Лукашенко. Сегодня Беларусь поддерживает торговые отношения более чем со 170 государствами мира. Значительная часть в этой торговли приходится на экспорт товаров и услуг. В следующем году он должен увеличиться без малого на 4 %. В числе лидеров будут IT-сектор и транспорт. Большой экспортный потенциал имеют также образование, здравоохранение, финансовый сектор и туризм. Рассчитывают, что документ поможет уменьшить белорусским экспортерам издержки и позволит наладить прямые контакты с потенциальными потребителями.
 
 
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Ровно половину расходов на зарубежные выставки и сертификацию экспортерам будет компенсировать государство. Это предусмотрено соответствующим указом, который...
 
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