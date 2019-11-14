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Предприятия АПК Минской области развивают сотрудничество с Китаем

15.11.2019 08:05 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Результативным стал визит промышленников и руководства центрального региона в Шанхай. Накануне там на международной выставке импорта заключен ряд контрактов. Так, Сыродельный комбинат из Слуцка подписал соглашение на поставку молочной продукции в Поднебесную на сто миллионов долларов. На новые объемы экспорта в КНР нацелены и мясокомбинаты Минской области. Еще один важный аспект сотрудничества с КНР - новые резиденты индустриального парка "Великий камень". Одна из крупных китайских корпораций по выпуску медицинской техники и оборудования планирует закрепиться в Беларуси.
 
 
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Результативным стал визит промышленников и руководства центрального региона в Шанхай. Накануне там на международной выставке импорта заключен ряд контрактов....
 
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