|
Возможности торгово-экономического взаимодействия с Беларусью представили на форуме в Баварии
15.11.2019 09:45 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTБеларусь представила свои возможности в торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве на Белорусском экономическом форуме в Баварии. Мероприятие собрало более ста представителей деловых кругов Германии. Обсуждались успешные примеры развития бизнеса в нашей стране, формы кооперации в финансово-банковской сфере, а также транспортно-логистический потенциал Беларуси в контексте реализации инициативы "Пояс и путь". К слову, Бавария в Германии занимает третье место по объему товарооборота с Беларусью. В прошлом году он составил без малого 230 млн евро и превысил показатели двусторонней торговли со многими европейскими государствами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь представила свои возможности в торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве на Белорусском экономическом форуме в Баварии. Мероприятие...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)