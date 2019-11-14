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Возможности торгово-экономического взаимодействия с Беларусью представили на форуме в Баварии

15.11.2019 09:45 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь представила свои возможности в торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве на Белорусском экономическом форуме в Баварии. Мероприятие собрало более ста представителей деловых кругов Германии. Обсуждались успешные примеры развития бизнеса в нашей стране, формы кооперации в финансово-банковской сфере, а также транспортно-логистический потенциал Беларуси в контексте реализации инициативы "Пояс и путь". К слову, Бавария в Германии занимает третье место по объему товарооборота с Беларусью. В прошлом году он составил без малого 230 млн евро и превысил показатели двусторонней торговли со многими европейскими государствами.
 
 
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Беларусь представила свои возможности в торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве на Белорусском экономическом форуме в Баварии. Мероприятие...
 
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