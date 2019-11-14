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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Более 630 госстандартов утверждено в Беларуси в 2019 году Более 600 госстандартов утверждено в Беларуси с начала года. Все они касаются отраслей экономики и социальной сферы и направлены на повышение...

Более 600 госстандартов утверждено в Беларуси с начала года. Все они касаются отраслей экономики и социальной сферы и направлены на повышение конкурентоспособности не только на внутреннем рынке, но и за его пределами. Около 60 % принятых в этом году госстандартов подходят к международным и европейским требованиям. Это дает возможность белорусским изготовителям использовать готовые технические решения, разработанные мировыми лидерами промышленности. Совершенствуется и законодательная база экономической госполитики. Так, новая редакция закона "Об обеспечении единства измерений" повысит уровень правового регулирования в этой сфере и сделает применяемые правила и процедуры более четкими и прозрачными.