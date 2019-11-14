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Курсы валют
15.11.2019 10:10 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTНа прошедших накануне торгах белорусский рубль укрепился к трем основным валютам. Доллар подешевел - 2 рубля 6 копеек. Курс евро также снизился - 2 рубля 26 копеек. Российский рубль подорожал. Предложение составило 3 рубля 20 копеек за 100 российских рублей на сегодня.
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На прошедших накануне торгах белорусский рубль укрепился к трем основным валютам. Доллар подешевел - 2 рубля 6 копеек. Курс евро также снизился - 2 рубля 26 копеек....
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