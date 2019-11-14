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В Гродненской области в этом году пресечено свыше 400 фактов незаконной предпринимательской деятельности
15.11.2019 — Новости Экономики | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В Гродненской области более 400 граждан дополнительно привлечены к налогообложению в январе-октябре текущего года, сообщили БЕЛТА в инспекции Министерства по налогам и сборам по Гродненской области.
«За систематическое осуществление деятельности без государственной регистрации к административной ответственности судами привлечено более 30 нарушителей. На них наложены штрафы в сумме Br4,2 тыс. В доход государства конфискованы товарно-материальные ценности и незаконно полученный доход на сумму почти в Br79,2 тыс.», — рассказали в инспекции.
Более чем 200 гражданам, которые впервые допустили нарушения налогового законодательства, были вручены предупреждения о недопустимости занятия предпринимательской деятельностью без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
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В Гродненской области в этом году пресечено свыше 400 фактов незаконной предпринимательской деятельности
В Гродненской области более 400 граждан дополнительно привлечены к налогообложению в январе-октябре текущего года, сообщили БЕЛТА в инспекции Министерства по...
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