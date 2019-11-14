Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Австрия входит в число лидеров по объему инвестирования в белорусскую экономику В Беларуси для австрийского бизнеса горит зеленый свет. Около 500 компаний сотрудничают с нашими предприятиями. Официальная же Вена в числе лидеров по объему...

В Беларуси для австрийского бизнеса горит зеленый свет. Около 500 компаний сотрудничают с нашими предприятиями. Официальная же Вена в числе лидеров по объему инвестирования в белорусскую экономику. Бизнес-форум, прошедший на этой неделе в Австрии, принес новые договоренности. Один только БМЗ положил в общую копилку контракты на сумму в 100 млн евро.