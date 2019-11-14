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Австрия входит в число лидеров по объему инвестирования в белорусскую экономику
15.11.2019 10:30 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTВ Беларуси для австрийского бизнеса горит зеленый свет. Около 500 компаний сотрудничают с нашими предприятиями. Официальная же Вена в числе лидеров по объему инвестирования в белорусскую экономику. Бизнес-форум, прошедший на этой неделе в Австрии, принес новые договоренности. Один только БМЗ положил в общую копилку контракты на сумму в 100 млн евро.
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В Беларуси для австрийского бизнеса горит зеленый свет. Около 500 компаний сотрудничают с нашими предприятиями. Официальная же Вена в числе лидеров по объему...
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