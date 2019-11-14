Правозащитник просит прокуратуру оценить «загон» студентов на выборы, наблюдатель - попытку «вброса»

Источник материала: Tut.by

Правозащитник Валентин Стефанович обратился с заявлением в прокуратуру Заводского района Минска по поводу принуждения к досрочному голосованию со стороны преподавателя БГЭУ на видеозаписи, опубликованной 13 ноября.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Напомним, на видео, которое сняли студенты Института социально-гуманитарного образования БГЭУ, куратор одной из групп первого курса института Оксана Анискевич говорит студентам, что они должны проголосовать до воскресенья, иначе потом «начнут „теребить“ заведующего кафедрой, директора Института и деканат».

«Из данных слов Оксаны Анискевич следует, что со стороны администрации БГЭУ существует контроль за участием студентов именно в досрочном голосовании, а преподавателям данного учебного заведения поставлена задача организовать участие студентов в выборах под угрозой личной ответственности за несоблюдение этой задачи», — цитирует заявление Стефановича лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна» .

Правозащитник считает, что поскольку Анискевич является представителем администрации БГЭУ и студенты находятся в ее непосредственном подчинении, то такого рода слова в совокупности с информацией о контроле за участием в выборах явно носят для них повелительный, обязательный характер или, по крайней мере, могут быть так восприняты ими.

Правозащитник напоминает, что в соответствии со ст. 3 Избирательного кодекса выборы являются свободными и проводятся на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Согласно ст. 5 Избирательного кодекса избиратель, участник референдума лично решает, участвовать ли ему в выборах, референдуме, за кого голосовать на выборах, за что голосовать на референдуме. Кроме того, право свободного участия в выборах является правом, гарантированным ст. 65 Конституции.

Валентин Стефанович считает, что действия Анискевич носят противоправный характер и нарушают конституционные права граждан, и просит провести прокурорскую проверку указанных им в жалобе фактов нарушения действующего законодательства.

Обратился в прокуратуру и наблюдатель из Бреста — Юрий Ващинчук, который заснял на видео попытку вброса бюллетеней на участке № 37.

В своей жалобе, как пишет БелаПАН , Ващинчук просит прокуратуру принять меры к устранению нарушения законодательства, установить, на каком основании снятая на видео девушка находилась на участке для голосования, каким образом и кто выдал ей бюллетени.

Также Ващинчук требует дать правовую оценку действиям председателя комиссии № 37, которая, как он считает, допустила вынос бюллетеней из помещения для голосования, и возбудить уголовное дело по статье 192 УК (Нарушение законодательства о выборах, референдуме, об отзыве депутата и о реализации права законодательной инициативы граждан). Кроме того, он добивается подсчета бюллетеней в ящике для голосования и сопоставления полученных данных с протоколами выдачи бюллетеней на участке.