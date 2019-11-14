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Дмитрий Гурский: Мечтаю, что у всех детей из деревень будет возможность стать успешными благодаря ИТ

15.11.2019 11:17 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В школе № 1 Дрогичина вчера открыли stem-центр. Казалось бы, уже довольно рядовое событие, каждый месяц мы их открываем несколько, пишет в Facebook IT-предприниматель, председатель правления Ассоциации «Образование для будущего» Дмитрий Гурский. Но это был большой день. Вместе с директором ПВТ Всеволодом Янчевским и губернатором Брестской области Анатолием Лисом мы объявили о большой инициативе ИТ-сообщества, ПВТ, ассоциации «Образование для будущего» — запустить 100 stem-центров в следующем году.


Фото: Алексей Пискун, probusiness.by

Сегодня меня много спрашивали журналисты — а что мотивирует вас это делать? Я знаю много успешных людей. Они разные. Экстраверты и интроверты, агрессивные и мягкие, из богатых семей и бедных… Глядя на них, я не нахожу почти ничего, чтобы говорило: этот человек обречен на успех. Я не верю даже, что природная интеллектуальная одаренность — это предиктор успеха. И исследования это подтверждают: никакой корреляции при увеличении iq выше 120−130 и успешности нет.

Что же реально делает людей успешными? И можно ли помочь в этом? В английском языке есть слово empowerment. У него нет однозначного аналога в русском языке, но примерный перевод «расширение возможностей».

Есть три составляющих empowerment. Первая, самая простая: это прямая способность что-то сделать, что дается знаниями и навыками. Вторая, сложнее, наличие условий и возможностей, сама среда должна не только позволять, но и способствовать применению знаний и навыков. Третья, самая сложная и самая важная, это правильный настрой самого человека. Вера в себя и в то, что ты способен на многое. Оптимизм, совмещенный реалистичным пониманием, что неудачи неизбежны. Понимание своей цели и упорство в следовании ей. Скромность в признании того, что нет людей, которые радикально превосходят в чем то других людей, и любое большое дело — это результат усилий группы людей.

Открытие stem-центров (а их уже 20 и в них учится более 2000 детей) в маленьких городках и поселках Беларуси направлено на то, чтобы помочь стать успешными как можно большему числу наших детей. Это пример empowerment большого (а в будущем огромного числа) детей. Они работают сразу по трем направлениям построения успеха. Конкретные знания и навыки: в робототехнике, программировании, умении делать проекты. Развитие среды: в провинции детям просто негде и часто не за что (при зарплатах в 300−400 рублей во многих городках) этому научиться, нет ни оборудования, ни помещения, ни программ, ни подготовленных педагогов. И, главное, вера в себя. Поработав с роботами и кодом, поучаствовав в соревнованиях — дети увидят, что нет никакой магии в ИТ, при определенном упорстве и трудолюбии любой может стать успешным тут, на своей земле. Для нас дать как можно большему числу детей веру в свои силы и решимость к действию, правильные ролевые модели — это самое главное, зачем мы создаем stem-центры.

До конца этого года будет уже более 20 stem-центров, в которых учатся тысячи детей. Это стало возможным благодаря поддержке ряда компаний и бизнесменов. Огромную помощь оказывал и оказывает Парк высоких технологий и его директор, Всеволод Янчевский, который является председателем Попечительского совета ассоциации.

Но что сделано — это очень малая часть того, что ИТ-компании и ПВТ сделают в будущем. Я мечтаю о моменте, когда у всех детей из маленьких городков и деревень будет возможность стать успешными благодаря ИТ. Много, очень много предстоит сделать для этого. Шаг за шагом. Но следующий шаг будет больше предыдущего: я уверен что 100 stem-центров при поддержке Парка высоких технологий, государства и it-сообщества за следующий год — это реально достижимая задача. 100 stem-центров — это десятки тысяч обучающихся детей в год. Я верю, что современные технологии — это ключ к новой белорусской мечте: быть успешным, никуда не уезжая.

С 2018 года в проекте по открытию stem-центров в регионах приняло участие 11 ИТ-компаний, Гете-Институт в Беларуси, компания TUT.BY, читатели «Имен» и 4 индивидуальных спонсора (Леонид Лознер, Юрий Зиссер, Сергей Гончар, Евгений Невгень). ИТ-компании — Flo health, Oxagile, Easybrain, WorkFusion, Banuba Development, Juno Lab, Gismart, Vizor Games, Exadel, Apalon, ITS Partner.

Большое спасибо всем кто нас поддерживает! И очень надеемся, что наша большая ИТ-отрасль поддержит нас в большом новом деле — открытии 100 центров.

 
 
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Открытие stem-центров (а их уже 20 и в них учится более 2000 детей) в маленьких городках и поселках Беларуси направлено на то, чтобы помочь стать успешными как можно...
 
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