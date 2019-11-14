На запечатанном избирательном участке в Гродно ночью «самопроизвольно» перевернулся флаг

Источник материала: Tut.by

В Гродно на избирательном участке № 11 Гродненского-Центрального округа № 51 государственный флаг, который в первый день досрочного голосования висел вверх ногами, за ночь «перевернулся» в запечатанном помещении для голосования. Фотографию с флагом «до» и «после» опубликовал у себя в Facebook наблюдатель от кампании «Право выбора» Сергей Веремеенко.



Слева — флаг 12 ноября, справа — утром 13 ноября. Фото: Сергей Веремеенко

По словам наблюдателя, флаг висел вверх ногами, но в среду утром, когда наблюдатели пришли на участок, при них распечатали помещение и все увидели, что флаг висит правильно.

— У Гародні на выбарчым вучастку № 11, 51-ай акругі адбываюцца «цуды». Палотнішчэ, каторае да ўчарайшага дня вісела да гары нагамі. Але раптам, уначы, перакулілася ў ідэалагічна правільнымі накірунку. І гэта пры тым, што назіральнікі ад «Пправа выбару» і ПЦ «Вясна» прысутнічалі як падчас вячэрняга апячатваньня памяшканьня 12.11.2019, так і падчас ранішняга распячатваньня вучастку 13.11.2019, — написал Веремеенко.

TUT.BY дозвонился до члена избирательной комиссии — Натальи Бодяк, но она отказалась даже дослушать вопрос.

— Без комментариев, — заявила Бодяк и бросила трубку.

Как рассказал «Радыё Свабода» Веремеенко, на вопросы наблюдателей председатель и члены комисии не смогли вразумительно ответить и объяснить, на каком основании кто-то имел доступ в запечатанное помещение, где находилась урна для голосования, и почему наблюдателей не пригласили на заседании комиссии, которое там якобы проводилось до начала работы участка.

По словам наблюдателя, на флаг на участке обратили внимание еще 12 ноября и члены комиссии. Они, по словам Веремеенко, вроде как решили перевесить флаг, но после того, как участок закроют.

Наблюдатель написал заявление в окружную комиссию по поводу доступа неизвестных на запечатанный участок.