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На запечатанном избирательном участке в Гродно ночью «самопроизвольно» перевернулся флаг
15.11.2019 12:17 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно на избирательном участке № 11 Гродненского-Центрального округа № 51 государственный флаг, который в первый день досрочного голосования висел вверх ногами, за ночь «перевернулся» в запечатанном помещении для голосования. Фотографию с флагом «до» и «после» опубликовал у себя в
По словам наблюдателя, флаг висел вверх ногами, но в среду утром, когда наблюдатели пришли на участок, при них распечатали помещение и все увидели, что флаг висит правильно.
— У Гародні на выбарчым вучастку № 11, 51-ай акругі адбываюцца «цуды». Палотнішчэ, каторае да ўчарайшага дня вісела да гары нагамі. Але раптам, уначы, перакулілася ў ідэалагічна правільнымі накірунку. І гэта пры тым, што назіральнікі ад «Пправа выбару» і ПЦ «Вясна» прысутнічалі як падчас вячэрняга апячатваньня памяшканьня 12.11.2019, так і падчас ранішняга распячатваньня вучастку 13.11.2019, — написал Веремеенко.
TUT.BY дозвонился до члена избирательной комиссии — Натальи Бодяк, но она отказалась даже дослушать вопрос.
— Без комментариев, — заявила Бодяк и бросила трубку.
Как рассказал
По словам наблюдателя, на флаг на участке обратили внимание еще 12 ноября и члены комиссии. Они, по словам Веремеенко, вроде как решили перевесить флаг, но после того, как участок закроют.
Наблюдатель написал заявление в окружную комиссию по поводу доступа неизвестных на запечатанный участок.
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На вопросы наблюдателей председатель и члены комисии не смогли вразумительно ответить и объяснить, на каком основании кто-то имел доступ в запечатанное помещение,...
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