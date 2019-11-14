Площадка «Мотовело» на Партизанском проспекте подешевела до 84,7 млн рублей

Источник материала: Tut.by

На повторные торги выставлена производственная площадка ОАО «Мотовело» на Партизанском проспекте в Минске. Начальная стоимость имущественного комплекса составит почти 85 млн рублей. Об этом TUT.BY сообщила антикризисный управляющий, директор компании «Антикризисное управление» Ольга Рачко.



Площадь земельного участка составляет 27,59 га. Скриншот «Яндекс.Карты»

На первых торгах в октябре начальная цена составляла 89,2 млн рублей. Однако торги не состоялись из-за отсутствия заявок.

— Торги назначены на 10 декабря. Цена — 84 765 650 рублей, — сказала Рачко.

Имущественный комплекс на Партизанском проспекте принадлежит ОАО «Мотовело», которое признали банкротом в прошлом году и находится в стадии ликвидации. Для удовлетворения требований кредиторов проводится продажа имущества.

«Мотовело» уже продало детский оздоровительный лагерь возле деревни Драчково в Смолевичском районе за 170 тысяч рублей. Покупателем стало предприятие «Лорэнпласт», которое занимается производством фасадов.

Сейчас «Мотовело» сдает в аренду площади более 170 компаниям. Производством же велосипедов и мотоциклов занимается другое предприятие — ООО «МотоВелоЗавод», которое возглавляет бывший председатель Мингорисполкома Николай Ладутько. «МотоВелоЗавод» среди прочих арендует у «Мотовело» производственные площади и склады.