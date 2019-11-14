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Площадка «Мотовело» на Партизанском проспекте подешевела до 84,7 млн рублей
15.11.2019 13:00 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На повторные торги выставлена производственная площадка ОАО «Мотовело» на Партизанском проспекте в Минске. Начальная стоимость имущественного комплекса составит почти 85 млн рублей. Об этом TUT.BY сообщила антикризисный управляющий, директор компании «Антикризисное управление» Ольга Рачко.
На первых торгах в октябре начальная цена
— Торги назначены на 10 декабря. Цена — 84 765 650 рублей, — сказала Рачко.
Имущественный комплекс на Партизанском проспекте принадлежит ОАО «Мотовело», которое
«Мотовело» уже продало детский оздоровительный лагерь возле деревни Драчково в Смолевичском районе за 170 тысяч рублей. Покупателем стало предприятие «Лорэнпласт», которое занимается производством фасадов.
Сейчас «Мотовело» сдает в аренду площади более 170 компаниям. Производством же велосипедов и мотоциклов занимается другое предприятие — ООО «МотоВелоЗавод», которое возглавляет бывший председатель Мингорисполкома Николай Ладутько. «МотоВелоЗавод» среди прочих арендует у «Мотовело» производственные площади и склады.
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На первых торгах в октябре начальная цена составляла 89, 2 млн рублей. Однако торги не состоялись ввиду отсутствия заявок.
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