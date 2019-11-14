Прокурор Минска предупредил: за несанкционированные мероприятия могут наказать и участников

Источник материала: Tut.by

Прокурор столицы Сергей Хмарук предупредил об ответственности за призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях. И напомнил, что по закону могут привлечь не только тех, кто приглашает, но и тех, кто захочет придти. Об этом сообщается в Telegram-канале Генеральной прокуратуры.

«Поддавшись на призывы принять участие в несанкционированном массовом мероприятии, граждане рискуют нарушить действующее законодательство Республики Беларусь. Ведь меры ответственности за нарушение порядка проведения массовых мероприятий могут применяться не только к организаторам, но и к их участникам», — заявил Сергей Хмарук.

Прокурор Сергей Хмарук напоминает что существует статья 23.34 КоАП, где прописана ответственность участника за нарушение порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования и так далее. А также за публичные призывы к их организации и проведению «с нарушением установленного порядка». За такое грозит предупреждение, штраф до 30 базовых величин (765 рублей) или арест.

В прокуратуре Минска добавили, что если во время мероприятия будет причинен «вред гражданам и организациям», возмещать его придется организаторам и участникам.

«Граждане могут оказаться вовлеченными и в совершение иных противоправных действий, — предупреждает прокурор. — Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица государственного органа (организации) при исполнении им служебных полномочий; мелкое хулиганство и тому подобное — за которые также предусмотрены соответствующие меры ответственности».

Недавно в соцсетях появились призывы одной из гражданских кампаний встретится сегодня на площади в центре Минска. А на прошлых выходных в Минске на площади Свободы по призыву блогера Степана Путило собрались две сотни человек — там в это время как раз проходил предвыборный пикет. Тогда между активистами и неизвестными в гражданском случились потассовки, была уничтожена звуковая аппаратура.