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«Ведомости»: «Лукашенко хотел получить от России эскадрилью Су-30СМ бесплатно»

15.11.2019 13:05 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко хочет получать истребители Су-30СМ из России бесплатно. Но Россия и так поставляет новую авиатехнику своим партнерам по ОДКБ по внутрироссийским, а не по экспортным ценам, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на высокопоставленного российского чиновника.


Cу-30СМ. Фото: wikipedia.org

По его мнению, заявление Александра Лукашенко о том, что Беларусь за свои деньги закупила у России самолеты Су-30СМ, хотя выполняет функции защиты народа России, говорит лишь о том, что президент Беларуси хотел получить эти самолеты бесплатно. Но Россия и так поставляет новую авиатехнику своим партнерам по ОДКБ по внутрироссийским, а не по экспортным ценам, уточняет он: именно так Су-30СМ были закуплены Казахстаном и Арменией.

Делать исключение для Беларуси — значит создать прецедент, который перекосит всю систему оружейного экспорта в ОДКБ, говорит собеседник «Ведомостей».

— К тому же у Александра Григорьевича весьма интересное понимание, что является его собственными средствами, а что нет, поскольку есть вероятность, что оплата проходила за счет не целевого, под покупку истребителей, а несвязанного кредита, выданного нами ранее под иные нужды, — заявил чиновник.

Газета также напоминает историю с размещением в Беларуси российских истребителей. По словам другого собеседника «Ведомостей», в этом случае велись «разговоры о безвозмездных поставках авиатехники». Эту информацию несколькими днями ранее отчасти подтвердил и глава Совбеза Беларуси Станислав Зась — по его словам, Россия увязывала помощь в приобретении Су-30СМ с размещением на нашей территории своей базы.

Напомним, накануне Александр Лукашенко эмоционально высказался о том, что «старшие братья-россияне, вы посмотрите, какие услуги мы вам оказываем, и это недешево» и привел в пример закупку у России самолетов Су-30СМ.

— Но мы же выполняем и функции защиты на этом направлении Российской Федерации, народа России. Так почему нам не помочь? Почему не поставить современное оружие? Мы умеем им пользоваться не хуже, чем россияне, но платим за это колоссальные деньги. Я не к тому, что мы не будем выполнять свои функции. Я к тому, что не надо вякать в средствах массовой информации и даже уже на государственном уровне, что белорусы — гиря на ногах, — заявил Александр Лукашенко.

 
 
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Делать исключение для Беларуси - значит создать прецедент, который перекосит всю систему оружейного экспорта в ОДКБ, говорит собеседник «Ведомостей».
 
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