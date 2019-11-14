Спрос на столичные квартиры в октябре оказался самым высоким с начала года

Наиболее ощутимый рост спроса был зафиксирован у 2- и 3-комнатных квартир, на которые в совокупности пришлось 57% всех сделок.

Почти треть всех проданных в Минске квартир располагались во Фрунзенском районе, по 11-12% от общего объёма сделок отошли Московскому, Первомайскому и Заводскому районам.

Значительное влияние на показатели октября оказали сделки с квартирами в готовых новостройках (дому не более года). В октябре на их долю пришлось 14% всех сделок купли-продажи квартир, что является максимальным показателем за последние 18 месяцев.

Средняя цена проданных квартир в октябре не изменилась и составляет 1334 $/м2. Рост среднего уровня цен был отмечен у 2- и 4-комнатных квартир.

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):

· 1-комнатные квартиры: 1419 $/м2 (-0,8% за месяц) — $ 51 200;

· 2-комнатные квартиры: 1300 $/м2 (+2,0%) — $ 64 400;

· 3-комнатные квартиры: 1236 $/м2 (-1,0%) — $ 83 000;

· 4-комнатные квартиры: 1167 $/м2 (+1,2%) — $ 85 750.

Рост цен продолжается, но его замаскировала значительно возросшая доля сделок с квартирами в готовых новостройках, проводившихся по ценам ниже средних. Если такие сделки не брать в расчет, то средний уровень цен на «вторичке» продолжил расти, прибавив в октябре 1,1%. Велика вероятность, что эти темпы мы увидим в ноябре-декабре, когда доля готовых новостроек в общей структуре спроса вернётся к норме.