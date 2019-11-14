ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спрос на столичные квартиры в октябре оказался самым высоким с начала года

15.11.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

По сравнению с сентябрём в Минске зарегистрировали на 18,5% больше сделок купли-продажи квартир. Этот результат оказался самым высоким для октября за последнее десятилетие.

Предложение квартир незначительно сократилось (-0,9%). Всего за последний год выставленных на продажу квартир стало меньше на 11%.

На одну проданную квартиру приходится порядка пяти выставленных на продажу, что указывает на «разогретый» рынок, для которого характерен рост цен.

Спрос на столичные квартиры в октябре оказался самым высоким с начала года

Наиболее ощутимый рост спроса был зафиксирован у 2- и 3-комнатных квартир, на которые в совокупности пришлось 57% всех сделок.

Почти треть всех проданных в Минске квартир располагались во Фрунзенском районе, по 11-12% от общего объёма сделок отошли Московскому, Первомайскому и Заводскому районам.

Значительное влияние на показатели октября оказали сделки с квартирами в готовых новостройках (дому не более года). В октябре на их долю пришлось 14% всех сделок купли-продажи квартир, что является максимальным показателем за последние 18 месяцев.

Средняя цена проданных квартир в октябре не изменилась и составляет 1334 $/м2. Рост среднего уровня цен был отмечен у 2- и 4-комнатных квартир.

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):

· 1-комнатные квартиры: 1419 $/м2 (-0,8% за месяц) — $ 51 200;

· 2-комнатные квартиры: 1300 $/м2 (+2,0%) — $ 64 400;

· 3-комнатные квартиры: 1236 $/м2 (-1,0%) — $ 83 000;

· 4-комнатные квартиры: 1167 $/м2 (+1,2%) — $ 85 750.

Рост цен продолжается, но его замаскировала значительно возросшая доля сделок с квартирами в готовых новостройках, проводившихся по ценам ниже средних. Если такие сделки не брать в расчет, то средний уровень цен на «вторичке» продолжил расти, прибавив в октябре 1,1%. Велика вероятность, что эти темпы мы увидим в ноябре-декабре, когда доля готовых новостроек в общей структуре спроса вернётся к норме.  


Спрос на столичные квартиры в октябре оказался самым высоким с начала года

В октябре дорожало не самое бюджетное жильё – в лидерах по темпам роста цен сталинки (+1,5%) и квартиры в типовых кирпичных домах советской эпохи (+0,7%). Всего индекс цен предложения поднялся в октябре на полпроцента, но в последние недели рост заметно ускорился.

Спрос на столичные квартиры в октябре оказался самым высоким с начала года

Снижение цен было зафиксировано в каждом третьем районе столицы, но в большинстве случаев оно не превысило 1%. Максимальные темпы снижения цен отмечены в районе улиц Красноармейской и Ульяновской. Что касается роста цен, то сразу в 8 микрорайонах его темпы превысили 3%.

Спрос на столичные квартиры в октябре оказался самым высоким с начала года

Все без исключения соседние столицы отметились ростом цен на квартиры. Во многом способствовали этому курсовые колебания, давшие дополнительный импульс росту долларовых цен. Сильнее всего с начала года квартиры подорожали в Киеве (+9,4%).

Спрос на столичные квартиры в октябре оказался самым высоким с начала года

Первая половина 2019 года ничем не выделялась на фоне предыдущих лет, но в конце лета – начале осени ситуация всё больше стала напоминать «рынок продавца». Любопытный факт: август, сентябрь и октябрь очень похожи на аналогичные месяцы 2017 года. Такой же высокий спрос, схожий объем предложения и динамика цен.

Два года назад за этим последовал один из самых «жарких» периодов в истории столичного рынка жилья с рекордными показателями спроса и резким подорожанием квартир. С учетом анонсированного Нацбанком очередного снижения ставки рефинансирования можно предположить, что нас также ждет довольно бурное окончание года. Впрочем, приблизиться к рекордам 2017 рынку вряд ли удастся – за аналогичные по своим характеристикам квартиры сейчас просят на 7-10 тысяч долларов больше, да и объём потенциальных покупателей жилья за последние годы заметно поредел. Тем не менее, вероятность того, что окончание года пройдёт под знаком медленного роста цен, остаётся очень высокой.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 8
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Октябрь традиционно считается месяцем с высоким спросом на квартиры, поэтому неудивительно, что после некоторой «просадки» в сентябре покупательская активность...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Путин рассчитывает, что Беларусь и Россия до конца года урегулируют вопросы по цене на газ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика