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Спрос на столичные квартиры в октябре оказался самым высоким с начала года
15.11.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
По сравнению с сентябрём в Минске зарегистрировали на 18,5% больше сделок купли-продажи квартир. Этот результат оказался самым высоким для октября за последнее десятилетие.
Предложение квартир незначительно сократилось (-0,9%). Всего за последний год выставленных на продажу квартир стало меньше на 11%.
Наиболее ощутимый рост спроса был зафиксирован у 2- и 3-комнатных квартир, на которые в совокупности пришлось 57% всех сделок.
Почти треть всех проданных в Минске квартир располагались во Фрунзенском районе, по 11-12% от общего объёма сделок отошли Московскому, Первомайскому и Заводскому районам.
Значительное влияние на показатели октября оказали сделки с квартирами в готовых новостройках (дому не более года). В октябре на их долю пришлось 14% всех сделок купли-продажи квартир, что является максимальным показателем за последние 18 месяцев.
Средняя цена проданных квартир в октябре не изменилась и составляет 1334 $/м2. Рост среднего уровня цен был отмечен у 2- и 4-комнатных квартир.
В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):
· 1-комнатные квартиры: 1419 $/м2 (-0,8% за месяц) — $ 51 200;
· 2-комнатные квартиры: 1300 $/м2 (+2,0%) — $ 64 400;
· 3-комнатные квартиры: 1236 $/м2 (-1,0%) — $ 83 000;
· 4-комнатные квартиры: 1167 $/м2 (+1,2%) — $ 85 750.
Рост цен продолжается, но его замаскировала значительно возросшая доля сделок с квартирами в готовых новостройках, проводившихся по ценам ниже средних. Если такие сделки не брать в расчет, то средний уровень цен на «вторичке» продолжил расти, прибавив в октябре 1,1%. Велика вероятность, что эти темпы мы увидим в ноябре-декабре, когда доля готовых новостроек в общей структуре спроса вернётся к норме.
В октябре дорожало не самое бюджетное жильё – в лидерах по темпам роста цен сталинки (+1,5%) и квартиры в типовых кирпичных домах советской эпохи (+0,7%). Всего индекс цен предложения поднялся в октябре на полпроцента, но в последние недели
Первая половина 2019 года ничем не выделялась на фоне предыдущих лет, но в конце лета – начале осени ситуация всё больше стала напоминать «рынок продавца». Любопытный факт: август, сентябрь и октябрь очень похожи на аналогичные месяцы 2017 года. Такой же высокий спрос, схожий объем предложения и динамика цен.
Два года назад за этим последовал один из самых «жарких» периодов в истории столичного рынка жилья с рекордными показателями спроса и резким подорожанием квартир. С учетом анонсированного Нацбанком очередного снижения ставки рефинансирования можно предположить, что нас также ждет довольно бурное окончание года. Впрочем, приблизиться к рекордам 2017 рынку вряд ли удастся – за аналогичные по своим характеристикам квартиры сейчас просят на 7-10 тысяч долларов больше, да и объём потенциальных покупателей жилья за последние годы заметно поредел. Тем не менее, вероятность того, что окончание года пройдёт под знаком медленного роста цен, остаётся очень высокой.
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Октябрь традиционно считается месяцем с высоким спросом на квартиры, поэтому неудивительно, что после некоторой «просадки» в сентябре покупательская активность...
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