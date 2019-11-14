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«Великий камень» признан самым быстрорастущим индустриальным парком в мире

15.11.2019 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Великий камень» признан самым быстрорастущим индустриальным парком в мире

 Всемирная федерация свободных и специальных экономических зон (FEMOZA) назвала индустриальный парк «Великий камень» самой быстроразвивающейся особой экономической зоной в мире. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель генерального директора СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» Кирилл Коротеев.

«Индустриальный парк «Великий камень» удостоен премии FEMOZA Awards 2019, став победителем в номинации «Самый быстрорастущий индустриальный парк». Торжественная церемония вручения наград прошла 14 ноября в Монако во время саммита свободных и специальных экономических зон», — рассказал Кирилл Коротеев.

По словам президента федерации Хуана Торрентса, ключевыми при определении победителя стали перспективность «Великого камня» для мировых инвестиций и стремительные темпы его развития.

Основными целями FEMOZA являются поддержка и продвижение свободных экономических зон по всему миру, оказание содействия в выходе проектов резидентов на международный рынок и привлечении иностранных инвестиций. Премия FEMOZA Awards ежегодно присуждается лучшим индустриальным паркам и свободным экономическим зонам.

Основной темой саммита свободных и особых экономических зон в этом году стало укрепление сотрудничества и трансформация успешного опыта в рабочие инструменты. Организатором мероприятия выступила Всемирная федерация свободных и специальных экономических зон при содействии ЮНКТАД, ЮНИДО и др. «Великий камень» выступил стратегическим проектом саммита. Его возможности презентовались на тематических панельных дискуссиях, на В2В встречах.

Как отметил Кирилл Коротеев, парк принял активное участие в проводимых во время трехдневной программы саммита многочисленных сессиях и семинарах, где участники обсудили опыт работы особых экономических зон, актуальные вопросы деятельности в СЭЗ в современных условиях, в том числе новые направления деятельности в рамках режимов особых экономических зон, внутренние модели управления ОЭЗ, конкурентоспособные стандарты для окружающей среды, контроль качества и менеджмента, цифровизацию индустриальных парков в соответствии с инициативой «Пояс и путь».

В масштабном мероприятии приняли участие более 400 представителей СЭЗ Великобритании, Швейцарии, Бельгии, Голландии, Финляндии, Латвии, Польши, Италии, Испании, Греции, Турции, а также стран Азии и Африки, торгово-промышленных палат, органов государственной власти, потенциальные зарубежные инвесторы, эксперты.

https://www.belta.by

 
 
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 Всемирная федерация свободных и специальных экономических зон (FEMOZA) назвала индустриальный парк «Великий камень» самой быстроразвивающейся особой...
 
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