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«Великий камень» признан самым быстрорастущим индустриальным парком в мире
15.11.2019 — Новости Экономики | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Всемирная федерация свободных и специальных экономических зон (FEMOZA) назвала индустриальный парк «Великий камень» самой быстроразвивающейся особой экономической зоной в мире. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель генерального директора СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» Кирилл Коротеев.
По словам президента федерации Хуана Торрентса, ключевыми при определении победителя стали перспективность «Великого камня» для мировых инвестиций и стремительные темпы его развития.
Основными целями FEMOZA являются поддержка и продвижение свободных экономических зон по всему миру, оказание содействия в выходе проектов резидентов на международный рынок и привлечении иностранных инвестиций. Премия FEMOZA Awards ежегодно присуждается лучшим индустриальным паркам и свободным экономическим зонам.
Основной темой саммита свободных и особых экономических зон в этом году стало укрепление сотрудничества и трансформация успешного опыта в рабочие инструменты. Организатором мероприятия выступила Всемирная федерация свободных и специальных экономических зон при содействии ЮНКТАД, ЮНИДО и др. «
Как отметил Кирилл Коротеев, парк принял активное участие в проводимых во время трехдневной программы саммита многочисленных сессиях и семинарах, где участники обсудили опыт работы особых экономических зон, актуальные вопросы деятельности в СЭЗ в современных условиях, в том числе новые направления деятельности в рамках режимов особых экономических зон, внутренние модели управления ОЭЗ, конкурентоспособные стандарты для окружающей среды, контроль качества и менеджмента, цифровизацию индустриальных парков в соответствии с инициативой «Пояс и путь».
В масштабном мероприятии приняли участие более 400 представителей СЭЗ Великобритании, Швейцарии, Бельгии, Голландии, Финляндии, Латвии, Польши, Италии, Испании, Греции, Турции, а также стран Азии и Африки, торгово-промышленных палат, органов государственной власти, потенциальные зарубежные инвесторы, эксперты.
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Всемирная федерация свободных и специальных экономических зон (FEMOZA) назвала индустриальный парк «Великий камень» самой быстроразвивающейся особой...
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